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Skoro niko ne zna čime se Breskvica bavila prije pjevanja

Autor:

ATV
04.06.2026 17:38

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Анђела Игњатовић Бресквица
Foto: Instagram

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica na muzičkoj sceni je od 2019. godine. Prvo je snimala pjesme zajedno sa Vojažem, a onda je 2021. godine zakoračila u solo vode.

Karijera joj ide uzlaznom putanjom i može se reći da živi svoj san.

Anđeli Ignjatović Breskvici pjevanje nije prvi posao. Još dok se školovala htjela je da ima svoj novac, pa je riješila da se bavi onim što ju je u tom trenutku ispunjavalo.

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"Ja sam počela da radim od svoje 15. godine, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da moram da uzimam novac od svojih roditelja, posebno za tako neke stvari koje sam ja željela sebi da kupim, na primjer, šminku i odjeću. Meni je to bilo strašno, tako da sam ja počela rano da radim", priča Breskvica i nastavlja:

"Moj prvi posao je bilo šminkanje, time sam počela prvo da se bavim i to mi je bio plan za budućnost. Zato se sada sama šminkam za svoje nastupe, osim kada su spotovi u pitanju, tu ne mogu sama, jer snimanje traje po 15, 16 sati i nemam snage još i za to. Imam tu sreću da su moji najbliži prijatelji zapravo moj bjuti tim, moja najbolja drugarica i tri druga su moj čitav tim".

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Porodica joj je najveća podrška, a otkrila je i to da su upravo njeni roditelji prvi put čuli kako ona pjeva.

"Roditelji su najponosniji, oni prate sve. Uvijek se prvi javljaju i sve komentarišu, uvijek se njima šalje da čuju sve. Sa nekih devet ili deset godina sam ja prvi put nešto otpjevala i oni su tada imali priliku da čuju kako ja zvučim i to je bila ni manje ni više nego pjesma 'Mito bekrijo'. To je bila prvu pjesmu koju su u životu čuli da sam otpjevala. Oni se ne bave muzikom, ali imaju sluha. Mama jako lijepo pjeva", ispričala je pjevačica, prenosi Blic.

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Tagovi :

Breskvica

Anđela Ignjatović Breskvica

šminkanje

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