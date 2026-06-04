Milioni na estradi: Ko je za godinu „zgrnuo“ 800.000 evra, a ko je profitirao samo od Jutjub kanala

Prema podacima iz evidencije Agencije za privredne registre, na samom vrhu po visini prihoda prije dvije godine bili su Saša Matić i Ceca Ražnatović.

Naime, kako se navodilo, te 2024. godine, Saša je zaradio skoro 800.000 evra.

Naime, kako su 2024. godine pisali domaći mediji, firma Saše Matića “SM mjuzik”, preko koje posluje, imala je ukupan bruto obrt od 1.129.786 evra.

Kad se od tog broja odbiju poslovni rashodi od 278.846 evra, kao i porez državi od 87.547 evra, na računu Sašine firme ostao je 758.051 evro, i to kada je prije toga isplatio samom sebi lična primanja od svega 5.675 evra.

Najveća balkanska zvijezda Ceca Ražnatović već dugo posluje preko firme “Ceca music” čiji je poslovni bruto prihod u 2023. godini bio 1.608.623 evra. Prijavljeni su ogromni rashodi od 972.692 evra, pa je pjevačici, nakon što je platila i porez državi od 96.547 evra, na kraju ostala neto zarada od 541.111 evra.

Ogromnim prihodima može da se pohvali i Milica Pavlović. Ona je na kraju 2023. godine sa svojom firmom “Senjorita mjuzik” imala bruto prihod 786.683 evra, ali nakon što su odbijeni rashodi u poslovanju i porez, Pavlovićevoj je ostalo 44.940 evra.

Na vrhu liste bila i Tea Tairović

Očekivano, u vrhu liste je i Tea Tairović koja je preko firme “Tea Tairović medija” iz Novog Sada prijavila bruto prihod od 814.769 evra. Nakon velikih rashoda i plaćenog poreza državi, njoj je na kraju neto pripalo 57.589 evra.

Na spisku pjevača koji se mogu pohvaliti dobrim zaradama su i Radiša Trajković Đani, Boban Rajović i Rada Manojlović. Đani je prijavio bruto zaradu od 159.000 evra, a nakon velikih poslovnih rashoda i poreza, na kraju njemu je ostalo svega 15.350 evra. Boban Rajović je preko firme “BR enter” ostvario obrt 114.256 evra, te mu je čisto ostalo 44.342 evra. Rada Manojlović je preko “Rada mjuzik” odlično prošla, pa je na kraju zaradila, računajući i isplaćena lična primanja, ukupno 46.991 evro.

Aleksandra Prijović dominira na digitalnim platformama

Aleksandra Prijović trenutno slovi za jednu od najuspješnijih naših pjevačica, a od koncerata na turneji “Od istoka do zapada” zaradila je desetine miliona evra. Međutim, malo ko zna da Aleksandra Prijović ima ogromne dodatne prihode od Jutjuba i Spotifaja.

Svih devet pjesama sa njenog albuma, među kojima se izdvajaju “Dam dam dam”, “Placebo” i “Psiho”, do sada je sakupilo preko 252 miliona pregleda na Jutjubu. S obzirom na to da se jedan pregled u prosjeku naplaćuje 0,002 evra, to znači da je Prija do sada samo od Jutjuba zaradila 504.157 evra.

Prija sjajne rezultate ostvaruje i na Spotifaju, platformi koja je jedna od najuticajnijih za slušanje muzike u svijetu. Devet pjesama sa njenog posljednjeg albuma do sada je na ovoj platformi preslušano više od 31 milion puta, piše Kurir.

Kako se jedan “strim” naplaćuje 0,003 evra, znači da je Prija inkasirala dodatnih 85.858 evra. Najslušanija pjesma na toj platformi je “Dam, dam, dam” sa preko 8,7 miliona slušanja, što predstavlja rezultate kojima trenutno u regionu nema ravnih, prenosi Alo