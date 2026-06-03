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Kasper utučen nakon posjete Mini: Evo šta je uradio čim je izašao iz bolnice

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ATV
03.06.2026 16:17

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Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер
Foto: YouTube/PRVA

Mane Ćuruvija Kasper, vjerenik Mine Kostić, posjetio je danas pjevačicu u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević gdje je odvedena prije nekoliko dana, i ostavljena na liječenje.

Kasper je odmah doletio iz Amerike u Beograd, a danas je, ponovo došao u posjetu svojoj dragoj Mini.

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Nakon što je posjeta završena, on je vidno utučen sa naočarama za sunce i slušalicama u ušima napustio kliniku.

Kako se da primjetiti, bio je vidno neraspoložen, a nakon izlaska, brzo se udaljio u nepoznatom pravcu.

On je odmah okrenuo neki broj, pa je komunicirao sve vrijeme dok je odlazio ka automobilu i pokušao da izbjegne kontakt sa medijima.

Mina prebačena na novo odjeljenje

Mina Kostić, jutros je sa intenzivne njege prebačena na žensko odjeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", jer se prema ljekarskim procjenama, osjeća bolje.

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Mina Kostić se u psihijatrijskoj ustanovi nalazi od nedjelje, gdje ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pjevačica je zadržana na liječenju, piše Kurir.

Kako su mediji već prenijeli, a prema priči izvora bliskog pjevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Mane Ćuruvija Kasper

bolnica

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