Ćana progovorila o problemima Slobe Vasića! "Sve je to usko povezano"

U razgovoru za naš portal govorila je o pripremama za spektakl, emocijama koje je vežu za ovu beogradsku pozornicu, ali i o ljudima koji su obilježili njenu karijeru i koje će joj tog dana posebno nedostajati.

Kako je ovo njen prvi solistički koncert, Ćana nam je otkrila zbog čega je čekala 35 godina, koliko je na estradi.

„Nekako sam se uvijek plašila da li imam dovoljan broj pjesama, da li ljudi znaju sve pjesme, a onda sam poslije, gledajući neke moje mlađe kolege, vidjela da oni imaju dvije, tri pjesme i prave koncerte i bude super atmosfera. Svjedoci smo i da neko nije imao pjesmu uopšte i napravio ludilo. Tada sam počela intenzivno da razmišljam o tome i nisam sebi odredila da li će to biti ova ili sljedeća godina, i onda sam dobila ponudu za Tašmajdan. Ja sam se iznenadila, jer sam mislila da za početak bude manji prostor, a oni su rekli da bi odmah na Taš, tako da je meni ostalo samo da prihvatim“, rekla je ona.

„Za Taš me vežu mnogo lijepe emocije, tamo sam mnogim kolegama išla na koncert i još tada sam razmišljala kako je tamo lijepo i kako je divna energija i kako bih i ja voljela da jednog dana isto tako imam koncert, i evo, desilo se.“

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Ko će joj na Tašmajdanu, 13. juna, najviše nedostajati?

„Nedostajaće mi, prije svih, moj veliki kompozitor i diskografski otac Novica Urošević, ali sam sigurna da bi, da je među živima, bio jako ponosan. On mi je jednom rekao: 'Znaš, sine, ja sam siguran da ćeš ti da napraviš veliki posao i da ćeš imati veliki solistički koncert.' Baš kada su krenule ove velike pripreme, stalno mi je u glavi prisutna ta njegova rečenica i te noći ću jako biti tužna što nije među nama, ali sam sigurna da će on sve to da posmatra sa nekog ljepšeg mjesta.“

Stanojka Mitrović Ćana priznala je da za koncert sprema spektakularan ulazak na scenu.

„Neko sam ko ne planira ništa specijalno, osim specijalnog ulaska na koncert, biće specifičan sigurno. Puno je prijedloga bilo, ali ovo još nije bilo nigdje. Brena je već imala onaj ulaz helikopterom i ona je bila preteča tih neobičnih ulazaka“, rekla je ona za Telegraf.

Na pitanje da li je upoznala i buduću snajku, pjevačica se nasmijala i rekla kako je još rano za tako nešto.

„Rano je još, ali se to nikada ne zna, obično djeca samo izbombarduju roditelje i kažu: 'Sjedite da vam saopštimo.' Koliko ja znam, on još to nema u planu, ali neka je sa srećom kada god bude. Valjda ću imati tu priliku da baš jednu kafu sa budućom snajkom popijem prije svadbe“, rekla je ona.

Pjevačica je otkrila i kako bi reagovala da njen nasljednik poželi da svoju djevojku zaprosi na njenom koncertu.

„Pa što da ne, to je divno, samo što bih ja bila iznenađena zato što nemam pojma ni da je u vezi. Međutim, opštepoznato je da roditelj uvijek posljednji saznaje, i moji su zadnji saznali, pa ako bude po toj liniji, onda ću i ja zadnja da saznam.“

Ćana se osvrnula i na zdravstvene probleme svog kolege Slobe Vasića, kojem je javno uputila riječi podrške i poželjela brz oporavak.

„Jesam, mnogo mi je žao Slobe. Ne znam da li to ima veze sa operacijom želuca, pošto znam neke ljude koji su imali te operativne zahvate i žalili su mi se da imaju puno zdravstvenih problema, ali i psihičkih, i to baš tu anksioznost o kojoj je Sloba pričao. To je meni nekako sve usko povezano i iskreno se nadam da će se naći adekvatan lijek za sve to. Sloba je jako dobar momak i pjevač, prije svega porodičan čovjek. Njegova supruga prolazi isto tako kroz težak period, jer sve što se dešava nama, dešava se cijeloj našoj porodici, pogotovo kada je neko javna ličnost, tada zna cijela nacija, ne samo komšiluk. Zaista želim Slobi brz oporavak i da se vrati sebi. Mi smo mnogo radili zajedno i znam da je on dobar momak, ali ja bih, ponovo ponavljam, sve to pripisala operaciji koju je imao“, rekla je ona za Telegraf.