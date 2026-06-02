Influenserka pronađena mrtva u stanu, sumnja se na jedno

02.06.2026 15:16

Foto: pexels/Karin S

Influenserka Paola Markez pronađena je mrtva u subotu u svom stanu u gradu San Luis Potosi u Meksiku, a istražioci slučaj vode kao moguće samoubistvo.

Tijelo bez znakova života pronašao je član porodice, koji je kontaktirao hitne službe, saopštilo je Državno tužilaštvo. Ljekari su na licu mjesta konstatovali smrt.

Markez je imala više od dva miliona pratilaca na Fejsbuku, Instagramu i TikToku, gdje je objavljivala sadržaj o putovanjima i životnom stilu.

Posljednja objava na TikToku

U svom posljednjem video-snimku na TikToku, objavljenom u petak, influenserka je rekla pratiocima da osjeća da se kreće u pogrešnom smjeru.

"Manifestovala sam, ali mislim da sam manifestovala unazad, jer ono malo što sam imala mi izmiče", rekla je ona.

Njen otac, Erkules Markez Balderas, oglasio se na Fejsbuku povodom smrti kćerke:

"Moje blago je otišlo prije mene, moja prelijepa ćerka Paola Markez. Dragi Bože, čuvaj je na nekom prelijepom mestu kćerko moja, jednog dana ćemo ponovo biti zajedno, počivaj u miru moja princezo."

Sahrana i misa održane su juče u oblasti Huičihuajan, a brojni pratioci ostavili su poruke saučešća na društvenim mrežama, izražavajući tugu zbog njene smrti, prenosi Dejli mejl.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

