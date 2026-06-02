Strava na brazilskoj plaži: Morski pas djevojci otkinuo nogu

02.06.2026 15:46

Foto: pexels/Samson Bush

U razmaku od samo dva dana, brazilska obala u blizini Recifea bila je poprište dva stravična napada morskih pasa, u kojima su dvije osobe pretrpjele teške povrede i amputacije udova.

Devetnaestogodišnja Marcela Vitoria de Lima Santos napadnuta je u ponedjeljak na plaži Boa Viagem. Tigrasti morski pas joj je u napadu otrgnuo desnu nogu. Uznemirujući snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju dramatično izvlačenje teško povrijeđene djevojke iz okeana.

Život joj je, prema riječima ljekara, spasio pripadnik medicinske struke koji se slučajno zatekao na plaži i koji je pravovremeno postavio podvezak iznad rane, čime je zaustavio obilno krvarenje. Marcela je hitno prevezena u bolnicu „Hospital da Restauracao“, gdje je potvrđeno da joj je noga amputirana u predjelu bedra.

„Ušao sam u vodu jer ju je struja odvlačila, a ona je gubila snagu. Uhvatio sam je za ruku i plivajući je vukao prema obali uz pomoć okupljenih ljudi. Već je bila ostala bez noge“, ispričao je za lokalne medije njen rođak Jonas Andre de Lima, koji ju je izvukao na sigurno.

Niz napada u regiji

Ovaj incident dogodio se samo dan nakon što je na plaži Piedade, udaljenoj tek desetak minuta hoda, morski pas bik napao jedanaestogodišnjeg dječaka. Predator mu je nanio teške povrede ruke, kuka i noge, zbog čega je dječak također ostao bez udova.

„Svi smo bili u moru, a ja sam izašao malo ranije. Čuo sam čudan zvuk, a kad sam se okrenuo, vidjeo sam samo krv. Utrčao sam u vodu da izvučem nećaka. Bio je pri svijesti i preklinjao me da ga ne pustim da umre“, prisjetio se dječakov stric Aldemir Jose.

Regija Recife već dugo važi za područje visokog rizika. Prema statističkim podacima, u posljednje 34 godine na ovom je području zabilježena 84 napada morskih pasa, od čega je 27 imalo smrtni ishod, prenosi Dnevnik.hr.

