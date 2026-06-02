Tramvaj iskočio iz šina: Najmanje 20 povrijeđenih u Berlinu

Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u Berlinu kada je tramvaj iskočio iz šina.

Vatrogaci pretpostavljaju da je do nesreće došlo kada je tramvaj udario u stub dalekovoda dok je ulazio krivinu, nakon čega je iskočio iz šina.

Svi povrijeđeni, od kojih je troje zadobilo teže povrede, su hospitalizovani, prenosi "Špigl".

Više od 50 vatrogasaca je izašlo na lice mjesta u kvartu Noj-Hoenšenhauzen na sjeveroistoku Berlina.

(SRNA)