Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

Autor:

ATV
02.06.2026 16:27

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

Na sastanku Evropskog komiteta regija i predstavnika Bosne i Hercegovine održanom u Briselu, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović obratio se prisutnima u ime Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavivši ključne izazove i potencijale razvoja lokalnih zajednica na putu ka Evropskoj uniji.

Vukadinović je u svom govoru istakao da proces evropskih integracija za lokalne nivoe vlasti u BiH nije samo politički cilj, već praktičan okvir za svakodnevni razvoj opština i gradova, čiji su prioriteti sve više usklađeni sa evropskim razvojnim politikama kroz unapređenje infrastrukture, komunalnih usluga, zaštitu životne sredine, digitalnu transformaciju, te podršku privredi, turizmu i poljoprivredi.

On je naglasio da većina opština nastoji privući investicije, naročito iz Evropske unije, ali da savremeno tržište danas zahtijeva mnogo više od povoljnih poreskih uslova i dobrih lokacija, te da su za to neophodni kvalitetna radna snaga, efikasna administracija i razvijena poslovna kultura.

​Govoreći o preprekama, Vukadinović je ukazao na ozbiljne probleme sa kojima se lokalne samouprave susreću pri korišćenju fondova Evropske unije, izdvojivši nedostatak administrativnih kapaciteta, složene procedure, ograničena sredstva za sufinansiranje i nedovoljno uključivanje lokalnog nivoa u planiranje evropskih programa.

Zbog toga je uputio apel za obezbjeđivanje dodatne tehničke podrške, jačanje kapaciteta i znatno pojednostavljenje procedura za pristup fondovima, kako bi lokalne zajednice bile aktivni partneri, a ne samo posmatrači u procesu integracija.

​U izjavi za Radio Foču, gradonačelnik Vukadinović je posebno naglasio važnost regionalnog povezivanja i konkretnih rezultata koji proističu iz saradnje sa evropskim partnerima.

„Kroz prekogranične i međugradske projekte ostvarena je saradnja u oblastima zaštite životne sredine, turizma, kulture i civilne zaštite. Takvi projekti donose konkretnu korist građanima, bolju infrastrukturu, kvalitetnije usluge i nova partnerstva. Možda najvažnije, oni grade povjerenje između lokalnih zajednica i evropskih institucija i pokazuju šta evropske integracije znače u praksi“, istakao je Vukadinović.

​On je zaključio da se evropska budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica koje su najbliže građanima, zbog čega je od presudne važnosti da lokalne vlasti budu ravnopravno uključene u sve faze planiranja i sprovođenja evropskih politika, te da uz jaču saradnju svih nivoa vlasti i kontinuiranu podršku Evropske unije daju snažan doprinos evropskom putu zemlje.

