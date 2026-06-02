Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

Mladi u Republici Srpskoj imaju priliku da osvoje vrijedne nagrade na konkursu koji su raspisale Pošte Srpske za izbor vizuala kojim će biti obilježene tri decenije samostalnog poslovanja.

Na konkursu mogu da učestvuju mladi do 25 godina koji će imati priliku da za svoje radove osvoje vrijedne novčane nagrade.

Pobjednički rad postaće zvanična poštanska marka.

Nagrađena će biti tri prva mjesta, a ukupan nagradni fond je 2.000 KM.

Konkurs je otvoren do 15. septembra, a pravo učešća imaju učenici srednjih škola, studenti i svi drugi kreativci od 18 do 25 godina sa prebivalištem u Republici Srpskoj, bez obzira na obrazovanje ili profesiju.

Tema konkursa je "30 godina samostalnog poslovanja Pošta Srpske“, a učesnici kroz crtež, ilustraciju, sliku ili grafički dizajn mogu prikazati značaj pošte u povezivanju ljudi, razvoj preduzeća kroz tri decenije rada, vrijednosti poput sigurnosti i povjerenja, kao i spoj tradicionalne i moderne komunikacije.

Svaki učesnik može prijaviti najviše dva rada. Predviđen je kvadratni format, a digitalna rješenja moraju zadovoljiti tehničke standarde kako bi bila spremna za profesionalnu obradu i štampu. Autori ne treba da dodaju nominalnu vrijednost marke, naziv države ili godinu izdanja, jer će te elemente naknadno ugraditi dizajneri Pošta Srpske na odabrano rješenje.

Najbolje radove biraće stručnjaci u dvije faze. Najprije će grafički dizajneri Pošta Srpske izdvojiti između pet i deset najuspješnijih prijedloga, nakon čega će konačnu odluku donijeti komisija sastavljena od predstavnika menadžmenta, Službe za poštanske marke i stručnjaka za dizajn.

Nagrade

Prvo mjesto donosi 1.000 KM, drugo 600 KM, a treće 400 KM. Drugoplasirani i trećeplasirani radovi mogu biti iskorišteni za izradu pratećih poštanskih vinjeta.

Imena pobjednika biće objavljena 1. oktobra na internet stranici Pošta Srpske.

Pobjednički rad postaće dio poštanskog saobraćaja, filatelističkih zbirki i jubileja kojim Pošte Srpske obilježavaju tri decenije svog postojanja.

Detalje konkursa i kako se prijaviti pogledajte na zvaničnoj stranici Pošta Srpske.