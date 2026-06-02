Logo
Large banner

Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

Autor:

ATV
02.06.2026 17:20

Komentari:

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Foto: ATV

Mladi u Republici Srpskoj imaju priliku da osvoje vrijedne nagrade na konkursu koji su raspisale Pošte Srpske za izbor vizuala kojim će biti obilježene tri decenije samostalnog poslovanja.

Na konkursu mogu da učestvuju mladi do 25 godina koji će imati priliku da za svoje radove osvoje vrijedne novčane nagrade.

Pobjednički rad postaće zvanična poštanska marka.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

Nagrađena će biti tri prva mjesta, a ukupan nagradni fond je 2.000 KM.

Konkurs je otvoren do 15. septembra, a pravo učešća imaju učenici srednjih škola, studenti i svi drugi kreativci od 18 do 25 godina sa prebivalištem u Republici Srpskoj, bez obzira na obrazovanje ili profesiju.

Tema konkursa je "30 godina samostalnog poslovanja Pošta Srpske“, a učesnici kroz crtež, ilustraciju, sliku ili grafički dizajn mogu prikazati značaj pošte u povezivanju ljudi, razvoj preduzeća kroz tri decenije rada, vrijednosti poput sigurnosti i povjerenja, kao i spoj tradicionalne i moderne komunikacije.

Svaki učesnik može prijaviti najviše dva rada. Predviđen je kvadratni format, a digitalna rješenja moraju zadovoljiti tehničke standarde kako bi bila spremna za profesionalnu obradu i štampu. Autori ne treba da dodaju nominalnu vrijednost marke, naziv države ili godinu izdanja, jer će te elemente naknadno ugraditi dizajneri Pošta Srpske na odabrano rješenje.

Гума у рупи у Бањалуци

Banja Luka

Ovo ima samo u Banjaluci: Gumom ''zakrpljena'' rupa na putu

Najbolje radove biraće stručnjaci u dvije faze. Najprije će grafički dizajneri Pošta Srpske izdvojiti između pet i deset najuspješnijih prijedloga, nakon čega će konačnu odluku donijeti komisija sastavljena od predstavnika menadžmenta, Službe za poštanske marke i stručnjaka za dizajn.

Nagrade

Prvo mjesto donosi 1.000 KM, drugo 600 KM, a treće 400 KM. Drugoplasirani i trećeplasirani radovi mogu biti iskorišteni za izradu pratećih poštanskih vinjeta.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zločinci u Ledićima ubijali djecu čiji je jedini ''zločin'' bio što ru Srbi

Imena pobjednika biće objavljena 1. oktobra na internet stranici Pošta Srpske.

Pobjednički rad postaće dio poštanskog saobraćaja, filatelističkih zbirki i jubileja kojim Pošte Srpske obilježavaju tri decenije svog postojanja.

Detalje konkursa i kako se prijaviti pogledajte na zvaničnoj stranici Pošta Srpske na OVOM LINKU:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pošte Srpske

Konkurs Pošta Srpske

Poštanske marke

konkurs

Javni konkurs

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Несвакидашњи поклон: Матуранти у БиХ разреднику купили сет гума и фелги

Društvo

Nesvakidašnji poklon: Maturanti u BiH razredniku kupili set guma i felgi

2 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nakon sunca, spremite se za kišu i led - ovi dijelovi su najviše na udaru

2 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

3 h

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Društvo

GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

4 h

0

  • Najnovije

19

39

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner