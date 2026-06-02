Najpoznatiji srpski domaćin objavio srceparajuću fotografiju

Luka Crepuljarević, mladić iz zlatiborskog sela Semegnjevo, kojeg mnogi smatraju najpoznatijim srpskim domaćinom, veoma je aktivan na društvenim mrežama.

On često objavljuje fotografije i snimke svog blaga - odnosno životinja na njegovom imanju.

Sada je ovaj vrijedni mladić objavio jednu srceparajuću fotografiju.

Otac Luke Crepuljarevića

Na stori je postavio sliku njegovog preminulog oca i uz nju dodao "Ćaletovu pesmu" Đorđa Balaševića.

Ostao bez oca kada je imao sedam godina

Luka je ranije za medije u Srbiji ispričao da je imao svega sedam godina kada je njegov otac preminuo.

Kako je tada rekao, ta porodična tragedija ga je natjerala da rano sazri i nauči da se kroz život bori sam.

"Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lijepo djetinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocijepan, bos…", ispričao je Luka jednom prilikom za "Blic".