Najpoznatiji srpski domaćin objavio srceparajuću fotografiju

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Luka Crepuljarević, mladić iz zlatiborskog sela Semegnjevo, kojeg mnogi smatraju najpoznatijim srpskim domaćinom, veoma je aktivan na društvenim mrežama.
On često objavljuje fotografije i snimke svog blaga - odnosno životinja na njegovom imanju.
Sada je ovaj vrijedni mladić objavio jednu srceparajuću fotografiju.
Na stori je postavio sliku njegovog preminulog oca i uz nju dodao "Ćaletovu pesmu" Đorđa Balaševića.
Luka je ranije za medije u Srbiji ispričao da je imao svega sedam godina kada je njegov otac preminuo.
Kako je tada rekao, ta porodična tragedija ga je natjerala da rano sazri i nauči da se kroz život bori sam.
"Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lijepo djetinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocijepan, bos…", ispričao je Luka jednom prilikom za "Blic".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
9 h1
Najnovije
19
39
19
38
19
34
19
27
19
25
Trenutno na programu