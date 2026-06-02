Bizaran slučaj na srpskom groblju: Upali u grobnicu i otvorili sanduk pokojnika, a razlog je jeziv

02.06.2026 10:36

Бизаран случај на српском гробљу: Упали у гробницу и отворили сандук покојника, а разлог је језив
Na seoskom groblju u mjestu Senaja kod Mladenovca izvršeno je skrnavljenje groba, saznaje "Telegraf.rs".

Nezvanično, za sada nepoznati počinioci provalili su u porodičnu grobnicu, napravili otvor na betonskoj ploči i pomjerili poklopac sanduka pokojnika.

Nevjerovatna promjena na srpskim grobljima: Evo šta se pojavilo na spomenicima

Slučaj je policiji prijavio sin pokojnika, nakon što su mještani uočili oštećenja na grobnom mjestu i alarmirali porodicu. Prema prijavi, vandalizam se dogodio u periodu između subote i nedjelje, a na meti se našlo vječno počivalište muškarca koji je preminuo i sahranjen prije deset godina.

Razbili beton da bi ušli unutra

Prvi rezultati istrage pokazuju da je riječ o brutalnom skrnavljenju koje je zahtijevalo ozbiljnu fizičku silu.

"Vandal ili više njih su prvo morali da pomjere masivnu mermernu ploču sa površine grobnice, a potom su na betonskoj ploči ispod nje napravili dovoljno velik otvor da kroz njega prođe odrasla osoba. Nakon što su prodrli u unutrašnjost, pomerili su i sam poklopac mrtvačkog sanduka, što jasno ukazuje na to da su tražili dragocjenosti", navodi za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

Gastarbajterska prošlost porodice motiv napada?

Iako je ustanovljeno da u grobnici nije bilo vrijednih predmeta, niti je iz nje bilo šta odneseno, istraga je usmjerena ka materijalnom motivu.

"Članovi ove porodice su svojevremeno radili u inostranstvu. Sumnja se da su vandali imali informaciju o njihovom gastarbajterskom statusu i da su vjerovali da je pokojnik sahranjen sa dragocjenostima, zlatom ili novcem, što je najvjerovatniji motiv ovog čina", navodi izvor blizak slučaju.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici Policijske stanice Mladenovac, koji su izuzeli sve materijalne tragove radi daljeg operativnog rada i identifikacije NN lica.

Nakon kompletiranja svih dokaza i obavljenih radnji, policija će podnijeti zvaničan izvještaj nadležnom tužilaštvu, koje vodi dalji postupak. Potraga za počiniocima je u toku.

(Telegraf.rs)

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Nesvakidašnja intervencija: Vatrogasci u Prijedoru skidali prsten s ruke

Uhapšeni roditelji dječaka koji je zbog petarde ostao bez prstiju: Detalji jezivog slučaja u Zemunu

