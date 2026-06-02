Grad Banjaluka organizuje sutra pokloničko putovanje u Beograd radi poklonjenja pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save.

Polazak je planiran u 18.00 časova, sa stajališta kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske /Galerija – Vidovdanska ulica/.

Broj mjesta je ograničen na 85 zbog čega su rezervacije obavezne.

Zainteresovani mogu da rezervišu mjesto putem telefona 051/498-480 još danas do 15.00 časova, saopšteno je iz banjalučkog Odsjeka za javni prevoz.

Povratak iz Beograda planiran je u četvrtak, 4. juna u 14.00 časova.

Čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je dočekan u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu 20. maja, gd‌je je iz svetogorskog manastira Vatoped stigao povodom Spasovdana – slave glavnog grada Srbije.

Pojas Presvete Bogorodice je jedna od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija, za koju predanje kaže da ju je sama Bogorodica isplela od kamilje dlake. Vjerovanja ističu da ova svetinja pomaže parovima koji se suočavaju sa neplodnošću, donoseći isceljenje i porod