Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

Banjaluku su sinoć i danas zahvatile obilnije padavine, kao što su meteorolozi i najavili još prije nekoliko dana.

Na meteo radaru je vidljivo da će se mračni oblaci nad Banjalukom zadržati i u narednim satima, ali kiša neće konstantno padati.

Sudeći prema kretanjima na ovoj mapi, oblaci će iznad Banjaluke odletjeti oko 19 sati, ali bitno je napomenuti da su promjene ipak moguće.

Kako se oblaci kreću možete pratiti uživo na OVOM LINKU.

Vrijeme u utorak

Meteorolozi su i za utorak, 2. jun, najavili slično vrijeme u BiH.

Očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 14, na jugu do 20.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 stepeni, javio je ranije FHMZ.