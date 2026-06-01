Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo optužnice protiv pet Srba

01.06.2026 17:02

Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je danas optužnicu u odsustvu protiv pet osoba pod sumnjom da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kosovu Polju, tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Takozvano specijalno tužilaštvo saopštilo je da je optužnica podignuta protiv P. N, Z. D, I. I, S. M. i J. D., optuženih da su kao pripadnici srpske policije, 6. maja 1999. godine, navodno počinili ratne zločine u Kosovu Polju nad pet civila.

Tužilaštvo je predložilo osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su osumnjičeni nedostupni.

(Tanjug)

