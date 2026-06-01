Mještani snimili jeziv prizor: Psi su je ubili, onda smo počeli da povraćamo

Nesvakidašnji i prilično uznemirujući događaj odigrao se u selu Pridvorice kod Smederevske Palanke, kada je meštanin Saša Stanimirović na obali reke Jasenice snimio opasnu zmiju otrovnicu - šarku.

Snimak koji je zabilježio ostavlja bez daha, a jezivo šištanje zmije ledi krv u žilama.

Međutim, ono što je uslijedilo nakon susreta sa jednim od ovih reptila, mještani Pridvorice opisuju kao scenu iz horor filmova.

"Bila je debela kao flaša piva, a onda je ispustila ZELENU TEČNOST"

Saša, koji često boravi pored rijeke, ističe da na ovom području viđa razne zmije, ali da je susret sa šarkom na kamenitoj obali Jasenice bio potpuno drugačiji i znatno opasniji. On je za "Telegraf" detaljno opisao trenutak kada su lokalni psi napali i ubili jednu od ovih zmija, nakon čega je nastao pravi haos.

"Viđam puno zmija raznih, a šarke ne baš često. Vjeruj mi da su psi ubili jednu, bila je kratka, puno teška i za nijansu tanja od pivske flaše", započinje Saša svoju šokantnu ispovijest.

Ono što je uslijedilo kada je zmija izdahnula, šokiralo je i prestravilo sve prisutne.

"Na zemlji je ispustila zelenu, gustu tečnost. Zamisli 'Feri' za sudove da je zelene boje... Puno nas je htjelo da priđe da je vidi. Međutim, približavanjem osjetio se miris kao vojni bojni otrov! Odjednom muka, povraćanje, gubljenje svijesti...".

"Masovno trovanje na otvorenom: "Povraćalo nas je petnaestoro!"

Miris koji je uginula zmija širila bio je toliko intenzivan i toksičan da niko od mještana nije mogao da joj priđe na više od nekoliko metara. Simptomi su se kod svih javljali momentalno.

"Dolazili su mještani da je vide, svako ko je htio da priđe, neopisiv miris, odmah muka, povraćanje, pomućenje u glavi kao kada se gubi svijest. Vjeruj mi da smo povraćali nas 15! Bile su tu i žene i muškarci. Gubila se svijest, miris je odvratan", tvrdi Saša.

Šta kaže nauka: Da li je u pitanju "bojni otrov" ili odbrambeni mehanizam?

Iako mještani opravdano opisuju ovaj događaj kao "trovanje vojnim otrovom", biolozi i stručnjaci za reptile (herpetolozi) imaju objašnjenje za ovu pojavu koja, iako izuzetno neprijatna, predstavlja prirodni mehanizam odbrane.

Mnoge zmije, uključujući i šarku, kada su u samrtnom ropcu ili pod ekstremnim stresom, izbacuju sadržaj iz kloakalnih žlijezda. Ova tečnost je izuzetno smrdljiva, gusta i sadrži koktel kiselina i fekalnih materija čija je uloga da odvrati predatore.

Miris truleži i hemijskih jedinjenja koji zmija ispusti u kombinaciji sa panikom može kod ljudi izazvati momentalni nagon za povraćanjem, vrtoglavicu i pad pritiska (vazovagalna sinkopa), što objašnjava zašto je čak 15 ljudi osjetilo iste simptome i gubitak svijesti.

Mještani Pridvorice upozoravaju sve koji se kreću obalama Jasenice da budu na oprezu, jer kamenit teren predstavlja idealno stanište za šarke, koje su u ovo doba godine posebno aktivne.

