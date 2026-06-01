Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

Prema podacima Udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije (UKUKS), u Srbiji od ovih hroničnih zapaljenskih bolesti crijeva boluje oko 8.000 ljudi.

Ulcerozni kolitis je nespecifično zapaljensko oboljenje alimentarnog trakta, koje zahvata strukture debelog crijeva. Zbog sličnosti sa Kronovom bolešću, prema nekim istraživanjima u 10 odsto slučajeva nije moguće razlikovati ove bolesti, piše Steteskop.info.

Tačan uzrok nastanka bolesti još uvijek sa sigurnošću nije utvrđen, ali različita klinička ispitivanja pokazuju da genetika igra veoma važnu ulogu u nastanku ulceroznog kolitisa. U literaturi se kao uzrok navode i različiti infektivni agensi (bakterije i virusi), ali to do sada nije dokazano.

Koliko često se javlja UK?

U zapadnim zemljama, stopa obolijevanja od ulceroznog kolitisa je oko 5-10 na 100.000 stanovnika. Za našu zemlju epidemiološki podaci nisu dostupni, ali pretpostavlja se da je situacija slična kao i u razvijenim zemljama.

Ulcerozni kolitis se može ispoljiti u bilo kom životnom dobu, najčešće između 15. i 35. godine, a zastupljenost polova je približno ista.

Lokalizacija i ozbiljnost bolesti određuju simptome

U 95 odsto slučajeva bolest zahvata rektum, zatim dio ili cijelo debelo crijevo i može da se proširi nekoliko centimetara na završni dio tankog crijeva (ileum). Kod ulceroznog kolitisa, za razliku od Kronove bolesti, bolest se ne širi ispod submukoze (sloj ispod sluznice crijeva).

Sluzokoža je prekrivena ranicama (ulceracije) koje krvare. Samo u teškom obliku bolesti zid crijeva može da postane jako tanak, sluznica ogoljena, a zapaljenje prodre do seroze, što izaziva dilataciju (toksični megakolon) sa mogućnošću probijanja zida crijeva (pucanja).

U 90 odsto slučajeva pacijenti primijete vidljivu krv u stolici. Kod težih zapaljenja kolona, pored navedenog, postoje bol i grčevi u stomaku, otečen trbuh, gubitak tjelesne težine, visoka temperatura, ubrzan puls i tiši zvuk crijeva. Ponekad, posebno kod djece i starih, jedini simptomi mogu da budu povišena tjelesna temperatura i gubitak na težini.

Uobičajeni simptomi su:

Krvava i sluzava stolica

Proliv (više puta dnevno, može ići i preko 10 puta)

Rektalno krvarenje

Tenezmi (lažni pozivi za odlazak u toalet)

Noćno pražnjenje crijeva

Anemija

Gubitak apetita

Slabost/malaksalost

Visoka temperatura

Moguća su atipična ispoljavanja, povišena tjelesna temperatura neobjašnjenog porijekla bez crijevnih simptoma ili vancrijevna ispoljavanja, recimo artritis ili oboljenje jetre. Serološke analize su nespecifične; mogu da pokažu umjerenu anemiju (normohromnu, normocitnu ili hipohromnu), povišenu sedimentaciju, leukocitozu i trombocitozu, hipoproteinemiju. Proliv može da dovede do poremećaja elektrolita.

Kolonoskopija je najbolji metod za potvrđivanje dijagnoze

Kolonoskopija sa intubacijom u tanko crijevo, uz uzimanje uzoraka tkiva, najbolji je metod za potvrđivanje dijagnoze ulcerativnog kolitisa. Ipak, ovaj pregled treba izbjegavati kod teškog zapaljenja debelog crijeva zbog opasnosti od perforacije (probijanja šupljeg organa). Kod ozbiljnijeg stadijuma bolesti može se raditi radiografija trbuha, a za dijagnozu je dovoljna sigmoidoskopija.

Prednosti kolonoskopskog pregleda debelog crijeva su mogućnost uzimanja uzoraka tkiva, tačna lokalizacija zapaljenskog procesa, predviđanje toka bolesti, određivanje adekvatne terapije i procjena rizika za pojavu karcinoma.

Cilj liječenja ulceroznog kolitisa je mirovanje bolesti

UK je hronično zapaljensko oboljenje debelog crijeva koje ima dvije faze – remisija (popuštanje simptoma i mirovanje bolesti) i aktivacija – relaps (kada se bolest opet javlja). Pošto za sada potpuno izliječenje nije moguće, sve terapijske opcije imaju za cilj smirivanje bolesti i produžavanje perioda remisije ulceroznog kolitisa, a to se postiže farmakoterapijom ili hirurškim liječenjem.

Dakle, cilj je postići remisiju kako klinički (odsustvo svih simptoma), tako i na svim drugim nivoima (laboratorija, endoskopski nalaz, biohemija, HP nalaz).