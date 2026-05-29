Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

29.05.2026 14:01

доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Stručnjaci upozoravaju da pojedine promjene na očima mogu biti mnogo više od prolazne smetnje ili posljedice umora.

Zamagljen vid, uporna iritacija oka i iznenadne promjene u kvalitetu vida spadaju među simptome koji se ne smiju zanemariti, jer u rijetkim slučajevima mogu biti znak raka oka, posebno ako su dugotrajni ili se pogoršavaju.

Iako se rak oka najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, posljednjih godina raste broj mlađih pacijenata kojima se otkriva ova bolest, a mnogi slučajevi budu dijagnostikovani tek kada bolest uznapreduje.

Najčešći oblik je melanom oka, vrsta raka koja nastaje u srednjem sloju očne jabučice. Smatra se da izlaganje ultraljubičastom zračenju, bilo sa sunca ili iz solarijuma, može povećati rizik od njegovog razvoja, navodi za Dejli Mejl optometrista Nil Lerd.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

  • zamagljen ili izmijenjen vid;
  • gubitak perifernog vida;
  • pojava bljeskova svjetlosti, sjenki ili tamnih mrlja u vidnom polju;
  • tamne promjene na obojenom dijelu oka (šarenici);
  • kvržice ili otoci oko oka;
  • crvenilo i iritacija oka koji ne prolaze uprkos liječenju.

„Mnogi ljudi zanemaruju promjene u vidu ili izgledu očiju, smatrajući ih normalnim posljedicama starenja ili pretjerane upotrebe digitalnih uređaja. Međutim, rano prepoznavanje ovih suptilnih znakova može biti od presudnog značaja. Ako vam se čini da nešto nije u redu ili simptomi traju duže nego što biste očekivali, važno je da se javite ljekaru“, upozorava Lerd.

Ko je u većem riziku?

Prema njegovim riječima, osobe koje imaju bliskog srodnika sa melanomom imaju 30 do 50 odsto veći rizik od razvoja raka oka. Dodatni faktori rizika su svijetla boja očiju, svijetla put, kao i mladeži nepravilnog oblika ili neuobičajene boje.

Važnost prevencije

Stručnjaci posebno naglašavaju važnost zaštite očiju od UV zračenja. Nošenje kvalitetnih naočara za sunce sa UV zaštitom može smanjiti rizik od pojedinih oblika raka oka. Preporuka je da se oftalmološki pregled obavlja najmanje jednom u dvije godine, odnosno jednom godišnje kod osoba sa povećanim rizikom, jer rano otkrivanje značajno poboljšava ishod liječenja, prenosi Unilad.

