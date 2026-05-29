Danas besplatni pregledi mladeža na UKC-u

Maj se obilježava kao mjesec borbe protiv melanoma. Cilj ove javnozdravstvene kampanje je podizanje svijesti o opasnostima od raka kože, važnosti samopregleda i redovnih dermatoloških pregleda.

Rano otkrivanje ključno je za izlječenje.

Danas se u Klinici za kožne i polne bolesti sprovodi akcija besplatnih pregledi mladeža u UKC Republike Srpske u sklopu kampanje Euromelanoma 2026.

Broj oboljelih od melanoma u porastu je i u svijetu i kod nas, izjavila je Dragana Popović doktor Klinike za kožne i polne bolesti.

Posebno, kaže, zabrinjava što je u porastu broj oboljelih između 15-te i 30-te godine života.