Mladić ostao nepokretan nakon ujeda krpelja

Život Vasila Vida Pašanjskog promijenio se iz korijena nakon ujeda krpelja, koji je doveo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i dugotrajne borbe za dijagnozu.

Lajmska bolest, poznata i kao "veliki imitator", često ostaje neprepoznata jer njeni simptomi podsjećaju na mnoga druga oboljenja, što pacijente ostavlja u lavirintu pogrešnih dijagnoza i neadekvatnog liječenja.

Ovaj umjetnik i aktivista iz Beograda danas svoju svakodnevicu vodi iz invalidskih kolica, dok istovremeno pokušava da podigne svijest o posljedicama lajmske bolesti i problemima sa kojima se suočavaju pacijenti kojima pomoć ne stigne na vrijeme. Vasilova priča je snažan podsjetnik na to koliko jedan naizgled bezazlen trenutak u prirodi može imati dalekosežne posljedice po ljudsko zdravlje.

Životna borba Vasila Vida Pašanjskog

Vasil Vid Pašanjski bio je gost emisije "Tražim reč" zajedno sa doktorkama epidemilogom Sonjom Giljačom i infektologom Sašom Božović.

"Krpelj me je ujeo kad sam bio dijete. Bilo je dosta ujeda, ali nisam imao nikakve kožne simptome. Nisam znao da me je zarazio, krenuli su ozbiljni problemi sa krajnicima, gnojna angina koja je bila neprestana dugi niz godina, pa su onda krenule kosti, mišići, srce. To je trajalo toliko dugo da sam mislio da je normalno biti toliko umoran, imati takve bolove, da je normalno tako se osjećati, dok u jednom momentu nisam dobio diskus herniju i da imam sve veća oštećenja kostiju kao što je skolioza, spondiloza itd. Jači simptomi su se pojavili tek u 26. godini", rekao je Vasil.

Godine lutanja bez prave dijagnoze

Njegovo zdravstveno stanje mjesecima se pogoršavalo, a simptomi su bili sve ozbiljniji. Umor, bolovi i otežano kretanje postali su dio svakodnevice, dok su ljekarska ispitivanja trajala.

U jednom trenutku više nije mogao samostalno da funkcioniše, zbog čega je bio primoran da koristi invalidska kolica.

"Bio sam više puta u bolnici jer su sumnjali na multiplu sklerozu, pošto su simptomi vrlo slični, pa sam sa svojom doktorkom eliminisao jedno po jedno. Bio sam pred lijek za multiplu sklerozu dok jedna moja rođaka nije rekla da me testiraju na bakteriju. Nisam mogao da pričam, niti da se hranim. Kada sam se testirao na boreliju, prvi test je bio pozitivan, a drugi negativan jer sam već počeo da koristim antibiotike", rekao Vasil.

Umjetnost i aktivizam uprkos bolesti

Vasil je javnosti poznat i po svom društvenom angažmanu, umjetničkom radu i aktivizmu u oblasti ljudskih prava.

Tokom godina učestvovao je u brojnim projektima koji promovišu jednakost i podršku marginalizovanim grupama.

Njegova priča otvorila je i važno pitanje - koliko je lajmska bolest opasna ukoliko se ne prepozna na vrijeme.

Važnost pravovremene reakcije i stručna upozorenja

Stručnjaci godinama upozoravaju da simptomi često mogu da budu zbunjujući i da mnogi pacijenti dugo lutaju do prave dijagnoze, što može da ostavi trajne posljedice po zdravlje.

Uprkos teškoj situaciji, Vasil ne odustaje. Kroz umjetnost i javne nastupe nastavlja da govori o svom iskustvu, pokušavajući da ohrabri druge ljude koji prolaze kroz slične probleme.

Njegova borba danas je mnogo više od lične priče, postala je upozorenje koliko jedan naizgled bezazlen ujed krpelja može da promijeni život čovjeka.

(Njuzmaks Balkans)