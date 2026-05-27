Evo koliko trešanja smijete pojesti ako pazite na kilažu

Trešnje su mnogima omiljeno proljećno voće, ali zbog toga koliko su neodoljivo slatke, sočne i jednostavno “idu jedna za drugom”, često se postavlja pitanje koliko je pametno uživati u njima bez mjere ako pazite na liniju.

Osim što su ukusne same po sebi, kao slatka grickalica, i kao sastojak u kolačima i drugim poslasticama, trešnje imaju i vrlo bogat nutritivni sastav.

Bogate su antioksidansima, vitaminima i mineralima, zbog čega se smatraju odličnim izborom za laganu užinu tokom ljeta.

Kalorije, vitamini i minerali u trešnjama

Prema podacima baze Food Data Central američkog Ministarstva poljoprivrede, 100 grama trešanja sadrži:

82,2 g vode

63 kalorije

2,1 g vlakana

0,2 g masti

16 g ugljenih hidrata (od toga 9 g šećera)

222 mg kalijuma

7 g vitamina C

11 mg magnezijuma

Trešnje ne dižu brzo šećer u krvi

Kada je riječ o gojenju, nutricionisti kažu da nema razloga za paniku.

Naprotiv, ovo sezonsko voće se često preporučuje i ljudi koji pokušavaju da smršaju, jer imaju malo kalorija, mnogo vode i vlakana, za koja znamo da produžavaju osjećaj sitosti.

Jedan od razloga zbog kog se trešnje često preporučuju tokom dijeta jeste njihov nizak glikemijski indeks (GI), koji iznosi 20, što znači da one ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi, pa organizam sporije oslobađa energiju nakon obroka.

U poređenju s pojedinim vrstama voća koje imaju viši glikemijski indeks, poput lubenice, manga ili ananasa, trešnje imaju blaži efekat na nivo glukoze u krvi, što ih čini pogodnijim izborom za užinu između obroka.

– Trešnje je odlično dodati jelovniku ako želite da smršate jer sadrže malo kalorija i šećera, niskoglikemijsko su voće i pomažu u regulaciji šećera u krvi, a ukusne su – ističe dijetetičar i nutricionista Kirbi Volter iz čikaške kompanije The Nourish RD.

Stručnjaci objašnjavaju da važnu ulogu u tome kako trešnje utiču na organizam imaju i vlakna, kojima ovo voće obiluje. Ona usporavaju varenje i doprinose tome da osjećaj sitosti traje duže, pa je manja vjerovatnoća da ćemo ubrzo posegnuti za grickalicama ili ubrzo pojesti nešto konkretno ako smo prethodno jeli trešnje.

Pored toga, trešnje sadrže veliki procenat vode, zbog čega su osvježavajući i koristan zalogaj tokom toplih dana. Ta kombinacija vode, vlakana i male kalorijske vrijednosti je razlog zbog kog se često trešnje nalaze na listi preporučenih namirnica za uravnoteženu ishranu, prenosi Glossy.

Naravno, kao i sa svakom hranom, umjerenost jeste važna, ali nema potrebe da trešnje izbjegavate zbog straha od gojenja. Ako ih jedete u okviru uravnotežene ishrane, mogu da budu odličan saveznik tokom leta, i za uživanje i za održavanje linije.