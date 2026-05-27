Eksplozija u fabrici papira: Više ljudi poginulo i nestalo u Vašingtonu

Više ljudi je poginulo, a nekoliko njih se vodi kao nestalo nakon što je hemijski rezervoar implodirao u fabrici papira u saveznoj državi Vašington.

Kompanija Nippon Dynawave Packaging iz Longvjua potvrdila je da je nekoliko radnika izgubilo život kada je toksični rezervoar eksplodirao iznutra u utorak u 7.15 časova ujutru po lokalnom vremenu.

Majk Gorsuč, komandant bataljona lokalne vatrogasne službe, opisao je prizor koji je zatekao kao "mjesto masovne nesreće", prenio je Dejli Mejl.

Vjeruje se da je još nekoliko osoba prebačeno u bolnicu sa teškim povredama, uključujući opekotine i oštećenja izazvana udisanjem štetnih materija. Načelnik vatrogasne i spasilačke službe okruga Kaulic, Skot Goldštajn, rekao je da još nije jasno koliko je zaposlenih poginulo.

Na pitanje koliko se ljudi vodi kao nestalo, odgovorio je na konferenciji za novinare: "Imamo te informacije, ali ih trenutno ne objavljujemo".

Nekoliko uznemirenih članova porodica čekalo je kasnije tokom dana kod ulaza za posjetioce kompanije, pokušavajući da dobiju informacije o svojim bližnjima koji rade u tom postrojenju.

Pogon kompanije Nippon Dynawave Packaging proizvodi celulozu, papir i tečnu ambalažu za maramice, papir za štampu, čaše, tanjire, kartonsku ambalažu i druge proizvode.

Objekat se nalazi u Longvjuu, sjeverno od granice sa Oregonom, i zapošljava oko 1.000 ljudi, prema podacima Ministarstva ekologije savezne države Vašington.

Rezervoar koji je implodirao sadržao je hemijsku smešu poznatu kao „bijela lužina“, korozivnu supstancu koja se uglavnom sastoji od natrijum-hidroksida i natrijum-sulfida.

Ta supstanca koristi se za razgradnju drveta pri proizvodnji kraft papira, izdržljivog papira koji se koristi za ambalažu, kese za kupovinu i druge proizvode.

Fotografije sa mjesta nesreće prikazuju rezervoar koji se djelimično urušio usljed implozije, dok dim kulja na sve strane. Na snimcima se vidi i kombi koji je djelimično smrvljen pod metalnom cijevi iz koje curi tečnost kroz pukotinu.

Gorsuč, komandant bataljona vatrogasne službe u Longvjuu, rekao je da su spasioci izvršili dekontaminaciju povrijeđenih. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Longvjuu i Vankuveru u saveznoj državi Vašington.

Oko 40 vatrogasaca i bolničara učestvovalo je u intervenciji, zajedno sa regionalnim timom za opasne materije, rekao je Gorsuč.

Uzrok eksplozije još nije poznat. Snimak sa lica mjesta prikazuje zlokobne bijele oblake koji se šire iz postrojenja nakon implozije. Guverner savezne države Vašington Bob Ferguson saopštio je da je Nacionalna garda stavljena u stanje pripravnosti.

Zvaničnici su naredili privremenu evakuaciju 50.000 stanovnika zbog rizika od katastrofalne eksplozije. Rezervoar za skladištenje u kompaniji GKN Aerospace, koji je sadržao između 6.000 i 7.000 galona (23.000 do 26.500 litara) metil-metakrilata, pregrejao se prošle nedelje u Garden Grouvu, gradu u okrugu Orindž.

Iako su zvaničnici u ponedjeljak saopštili da je noćna inspekcija potvrdila da je pukotina na rezervoaru oslobodila pritisak i ohladila hemikaliju, naveli su da i dalje postoji određeni rizik po javnu bezbjednost, uključujući mogućnost požara, izlivanja ili manje eksplozije.

Metil-metakrilat je zapaljiva, bezbojna tečnost koja se koristi u proizvodnji smola, plastike i plastičnih zubnih proteza i pod federalnom je regulativom.

