Vratio se Aleksis Cipras!

Aleksis Cipras, grčki lider koji se žestoko protivio politici štednje i kritikovao Brisel tokom dužničke krize u svojoj zemlji, vratio se u politiku uoči izbora sljedeće godine.

Bivši grčki premijer pokrenuo je novu političku partiju - Grčku ljevičarsku alijansu. Ceremonija predstavljanja stranke održana je ispod Akropolja, prenio je AP.

"Ne možemo da stojimo po strani i gledamo kako se društvo guši. Ne želimo da se naviknemo na svijet rata i nepravde", rekao je Cipras.

On je dodao da je program vlade desnog centra za jačanje biznisa pogoršao neujednačenost primanja.

Cipras je tako u svojoj 51. godini prekinuo trogodišnju pauzu u aktivnom bavljenjem politikom.

On je došao na vlast 2015. godine na osnovu obećanja da će okončati striktne mjere štednje koje su zahtijevali evropski kreditori Grčke i Međunarodni monetarni fond. Atina je na kraju prihvatila nove kredite i dodatnu štednju.

Cipras se sada nada da će privući pristalice, a potencijalno i poslanike, od ostalih opozicionih stranaka, dok se suprotstavlja konzervativnom premijeru Kirijakosu Micotakisu i njegovoj kandidaturi za treći mandat, prenosi Srna.