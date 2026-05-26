Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

Nesvakidašnji prizor odigrao se danas malo iza podneva u Novom Zagrebu, gdje se na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica rastrojeni muškarac penjao po automobilima, skakao po njima i vikao.

Incident se dogodio na raskrsnici Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića, a šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

Zagreb, grad slučaj… ovako zamišljam prosječnog “Freed from desire” pjevača pic.twitter.com/h6abf1FbNs — Josip Brekalo 70 (@josipbrekalo70) May 26, 2026

RTL Danas saznaje da je riječ o 27-godišnjem rumunskom državljaninu. Policija je potvrdila da su ga savladali uz upotrebu sredstava prinude. Prije nego što je odveden, oštetio je nekoliko vozila i razbio dva vjetrobranska stakla.

Prevezen u psihijatrijsku bolnicu

Direktor zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Tamo je stigao u pratnji interventne policije, s lisicama na rukama i u potpuno konfuznom stanju.

Hospitalizovan je i smješten na zatvoreno odjeljenje, gdje borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima.

Ljekarima posao dodatno otežava jezička barijera jer muškarac slabo govori engleski.

Saobraćajni vještak: Izuzetno rijetka i opasna situacija

Stalni sudski vještak za saobraćaj Krunoslav Ormuž komentarisao je događaj i ocijenio postupanje vozača. „Nažalost, svjedočili smo vrlo opasnoj situaciji, gdje se očito rastrojena osoba popela na krov automobila. Mislim da su vozači dobro postupili time što su stajali na mjestu, jer bilo kakvo pomjeranje moglo je dovesti do teških posljedica — da padne ili da na njega naleti drugo vozilo“, smatra Ormuž.

„To je izuzetno opasna situacija i srećom, vrlo je rijetka. U svojoj praksi, dužoj od 30 godina, ne sjećam se baš takvog slučaja. U svakom slučaju, da je vozač pomjerao automobil, u najmanju ruku bi možda imao čovjeka na savjesti“, dodaje vještak.

Ormuž je naglasio kako je riječ o vrlo brzoj saobraćajnici s više traka u oba smjera. „Srećom, zeleno svjetlo nije bilo dugo upaljeno, pa su ljudi primijetili šta se događa i smanjili brzinu. Bilo kakav nalet na osobu koja je na krovu automobila ili na takav zaustavljen automobil vodio bi teškim tjelesnim povredama“, pojasnio je.

Ko će platiti štetu?

Na pitanje ko će snositi trošak materijalne štete, Ormuž odgovara kako je situacija za vlasnike oštećenih vozila vrlo nezgodna.

„Štetu je napravilo fizičko lice koje nije hrvatski državljanin. Savjetovao bih ljudima da se prijave svojim osiguravajućim društvima, da naprave uviđaj štete i da se ona ‘zamrzne’ fotoelaboratom. Ako se bude išlo u parnični postupak, možda se uspije namiriti šteta od počinioca. Bojim se da je privatna tužba jedino rješenje, jer čovjek sigurno nije osiguran. Alternative privatnoj tužbi nema“, kaže Ormuž.

„Činjenica da je riječ o stranom državljaninu apsolutno otežava postupak jer nemamo uvid u njegovo materijalno stanje. Bojim se da će ovdje biti problema i da će vlasnici na kraju sami snositi štetu, ako nemaju kasko osiguranje“, dodaje.

Za kraj, vještak je dao savjet građanima koji se nađu u sličnoj situaciji. „Trebalo bi što prije pristupiti takvoj osobi kako bi je se maknulo s automobila. Bilo kakva nezgodna kretanja vozila mogu dovesti do teške posljedice. Nadam se samo da taj dečko nije zadobio težu povredu pri padu, kada ga je udario manji auto“, zaključio je Ormuž.

