Logo
Large banner

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

Autor:

ATV
26.05.2026 22:14

Komentari:

0
Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали
Foto: screenshot / x

Nesvakidašnji prizor odigrao se danas malo iza podneva u Novom Zagrebu, gdje se na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica rastrojeni muškarac penjao po automobilima, skakao po njima i vikao.

Incident se dogodio na raskrsnici Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića, a šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

RTL Danas saznaje da je riječ o 27-godišnjem rumunskom državljaninu. Policija je potvrdila da su ga savladali uz upotrebu sredstava prinude. Prije nego što je odveden, oštetio je nekoliko vozila i razbio dva vjetrobranska stakla.

Prevezen u psihijatrijsku bolnicu

Direktor zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Tamo je stigao u pratnji interventne policije, s lisicama na rukama i u potpuno konfuznom stanju.

Hospitalizovan je i smješten na zatvoreno odjeljenje, gdje borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima.

Ljekarima posao dodatno otežava jezička barijera jer muškarac slabo govori engleski.

Saobraćajni vještak: Izuzetno rijetka i opasna situacija

Stalni sudski vještak za saobraćaj Krunoslav Ormuž komentarisao je događaj i ocijenio postupanje vozača. „Nažalost, svjedočili smo vrlo opasnoj situaciji, gdje se očito rastrojena osoba popela na krov automobila. Mislim da su vozači dobro postupili time što su stajali na mjestu, jer bilo kakvo pomjeranje moglo je dovesti do teških posljedica — da padne ili da na njega naleti drugo vozilo“, smatra Ormuž.

„To je izuzetno opasna situacija i srećom, vrlo je rijetka. U svojoj praksi, dužoj od 30 godina, ne sjećam se baš takvog slučaja. U svakom slučaju, da je vozač pomjerao automobil, u najmanju ruku bi možda imao čovjeka na savjesti“, dodaje vještak.

Ormuž je naglasio kako je riječ o vrlo brzoj saobraćajnici s više traka u oba smjera. „Srećom, zeleno svjetlo nije bilo dugo upaljeno, pa su ljudi primijetili šta se događa i smanjili brzinu. Bilo kakav nalet na osobu koja je na krovu automobila ili na takav zaustavljen automobil vodio bi teškim tjelesnim povredama“, pojasnio je.

Ko će platiti štetu?

Na pitanje ko će snositi trošak materijalne štete, Ormuž odgovara kako je situacija za vlasnike oštećenih vozila vrlo nezgodna.

„Štetu je napravilo fizičko lice koje nije hrvatski državljanin. Savjetovao bih ljudima da se prijave svojim osiguravajućim društvima, da naprave uviđaj štete i da se ona ‘zamrzne’ fotoelaboratom. Ako se bude išlo u parnični postupak, možda se uspije namiriti šteta od počinioca. Bojim se da je privatna tužba jedino rješenje, jer čovjek sigurno nije osiguran. Alternative privatnoj tužbi nema“, kaže Ormuž.

„Činjenica da je riječ o stranom državljaninu apsolutno otežava postupak jer nemamo uvid u njegovo materijalno stanje. Bojim se da će ovdje biti problema i da će vlasnici na kraju sami snositi štetu, ako nemaju kasko osiguranje“, dodaje.

Za kraj, vještak je dao savjet građanima koji se nađu u sličnoj situaciji. „Trebalo bi što prije pristupiti takvoj osobi kako bi je se maknulo s automobila. Bilo kakva nezgodna kretanja vozila mogu dovesti do teške posljedice. Nadam se samo da taj dečko nije zadobio težu povredu pri padu, kada ga je udario manji auto“, zaključio je Ormuž.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

saobraćaj

skakao po autima

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović poručila: "Pustila sam vas, a sad ću da vas tužim"

45 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Dvije djevojčice udario auto, zadobile teške tjelesne povrede

51 min

0
Јелена Костов

Scena

Jelena Kostov otkrila kako vaspitava djecu: Da samo oboje kao ja ne bi bilo dobro

51 min

0
prase bez ušiju

Zanimljivosti

Čudo neviđeno: Rodilo se prase bez ušiju

55 min

0

Više iz rubrike

полиција Хрватска

Region

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

9 h

0
Аутобус превоз

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj: Autobus koji je prevozio učenike sletio s puta, više povrijeđenih osoba

10 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH

11 h

0
Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

Region

Alarmantni slučajevi vršnjačkog nasilja u školi nadomak Zagreba

11 h

0

  • Najnovije

22

40

Muž joj završio u logoru, sin umro sa 6 godina, a nju pokosila bolest: Teška sudbina pjevačice

22

22

Poljanski: Zapadne zemlje ignorisale udar na Starobeljski

22

14

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

22

11

Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

22

11

Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner