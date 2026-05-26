Poljanski: Zapadne zemlje ignorisale udar na Starobeljski

26.05.2026 22:22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

Zapadne zemlje su na specijalnom sastanku Stalnog savjeta OEBS-a ignorisale pitanje udara Ukrajine na Starobeljsk, izjavio je agenciji RIA "Novosti" stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

"Udar ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk jedva da je pomenut u govorima evropskih delegacija, izuzev izjava o nekoj "nejasnoj priči" koja tek treba da se razjasni", rekao je Poljanski.

On je dodao da su predstavnici zapadnih zemalja "i dalje insistirali da se Ukrajina navodno brani, da ima pravo da se brani i da će EU nastaviti da je podržava".

Švajcarska, koja trenutno predsjedava OEBS-u, pokušala je da natjera Rusiju da razgovara o "ruskoj agresiji" tokom specijalnog sastanka, rekao je Poljanski.

Prema zvaničnim podacima, u napadu na univerzitetsku zgradu u Starobeljsku poginula je 21 osoba, prenosi Srna.

