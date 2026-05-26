Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH

Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitalo je dvojicu policajaca, hrvatskih državljana starosti 39 i 36 godina, zbog sumnje da su nanijeli tjelesne povrede državljaninu BiH /20/.

Stariji policajac osumnjičen je za krivično djelo tjelesne povrede iz mržnje, mlađi za krivično djelo tjelesna povreda, a obojici su nakon ispitivanja određene mjere opreza, saopšteno je iz hrvatskog Državnog tužilaštva.

Društvo Tužna vijest iz Brčkog: Preminuo Stevan R. Stević

Osumnjičeni se terete da su 16. maja na području Karlovačke županije počinili navedena krivična djela, a u tom trenutku su obavljali službenu radnju.

Donesena je odluka o zabrani približavanja žrtvi te zabrani uspostavljanja ili održavanja veze s njom.

(SRNA)