Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH

Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitalo je dvojicu policajaca, hrvatskih državljana starosti 39 i 36 godina, zbog sumnje da su nanijeli tjelesne povrede državljaninu BiH /20/.
Stariji policajac osumnjičen je za krivično djelo tjelesne povrede iz mržnje, mlađi za krivično djelo tjelesna povreda, a obojici su nakon ispitivanja određene mjere opreza, saopšteno je iz hrvatskog Državnog tužilaštva.
Osumnjičeni se terete da su 16. maja na području Karlovačke županije počinili navedena krivična djela, a u tom trenutku su obavljali službenu radnju.
Donesena je odluka o zabrani približavanja žrtvi te zabrani uspostavljanja ili održavanja veze s njom.
(SRNA)
