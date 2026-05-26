Dvije saobraćajke u Trebinju: Povrijeđene četiri osobe

U dvije saobraćajne nezgode u Trebinju povrijeđena su četiri osobe od kojih je dvoje maloljetnika zadobilo teške povrede, saopšteno je iz PU Trebinje.

Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su sinoć u 20.15 časova obavili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao motocikl "pjađo".

Vozač i maloljetno lice koje se prevozilo na motociklu zadobili su teške tjelesne povrede i prevezeni su u Klinički centar Crne Gore.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje se izjasnilo da je riječ o krivičnom d‌jelu ugrožavanje javnog saobraćaja. Policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog slučaja.

Nešto ranije, sinoć u 21.10 časova, dogodila se i druga saobraćajna nezgoda u Trebinju u kojoj su učestvovala dva motocikla i putničko vozilo "be-em-ve" u kojoj su lakše povrijeđeni vozači "jamahe" čiji su inicijali F.K i "kavasakija" J.B.

Vozilom "be-em-ve" upravljalo je lice čiji su inicijali P.S.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad, te apeluju da svi učesnici u saobraćaju poštuju saobraćajne propise.