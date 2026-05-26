Hapšenje zbog krijumčarenja ljudi: U akciji ''Sirijus'' uhapšena jedna osoba

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Bihaća jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata.

Lice je uhapšeno juče u nastavku operativne akcije "Sirijus" i sprovedeno je u prostorije Sipe radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, saopšteno je iz ove agencije.

Ljubav i seks Djevojka odustala od ljubavi sa muškarcima: Zaljubila se u vještačku inteligenciju

Prilikom pretresa kod ovog lica su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

Aktivnosti su realizovane na osnovu naloga Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH.

(SRNA)