Hapšenje zbog krijumčarenja ljudi: U akciji ''Sirijus'' uhapšena jedna osoba

ATV

ATV
26.05.2026 09:27

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Bihaća jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata.

Lice je uhapšeno juče u nastavku operativne akcije "Sirijus" i sprovedeno je u prostorije Sipe radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, saopšteno je iz ove agencije.

Prilikom pretresa kod ovog lica su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

Aktivnosti su realizovane na osnovu naloga Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije BiH.

(SRNA)

