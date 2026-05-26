Tragedija na planini u BiH: Nakon velike potrage pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske

26.05.2026 07:19

Планинар из Хрватске чије је тијело пронађено на планини Височици у БиХ.
Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske, za kojim je juče bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici, saopštila je Gorska služba spasavanja (GSS) Prenj.

U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a KS, patrola Policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu.

Nakon izvršenog uviđaja od službenika Policijske uprave Konjic, navodi se u saopštenju, pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, koja je trajala oko dva sata.

Tijelo nastradalog planinara predato je Policijskoj upravi Konjic malo iza ponoći, nakon čega je izvršen debrifing svih učesnika akcije.

- Ova akcija još jednom je pokazala značaj međusobne saradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini - naveli su iz GSS Prenj.

Kako je ranije objavljeno, planinar se 24. maja kretao pravcem od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić, nakon čega je planirao silazak do bivka "Zoran Šimić" te dalje planinarskom stazom prema vozilu „pežo“, hrvatskih registarskih oznaka.

