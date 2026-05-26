Ultimatum Evrope: Autoceste FBiH moraju smijeniti upravu ili nema novca za puteve

Autor:

ATV
26.05.2026 07:50

Foto: Screenshot / YouTube

Predstavnici Evropske investicijske banke (EIB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Investicijskog okvira za Zapadni Balkan održali su hitan sastanak s predstavnicima vlasti na federalnom i državnom nivou povodom izgradnje Koridora 5C i trenutne situacije u JP „Autoceste Federacije BiH“.

Kako saznaje „Istraga“, međunarodni kreditori su jasno poručili zvaničnicima BiH da neće biti novih tranši kredita za izgradnju Koridora 5C iz evropskih fondova sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo „Autocesta FBiH“, na čelu s generalnim direktorom Denisom Lasićem i izvršnim direktorom Asmirom Dževlanom. Sastanku je, između ostalih, prisustvovala federalna ministar saobraćaja i komunikacija Andrijana Katić, koja je delegaciju evropskih finansijskih institucija informisala da Ministarstvo nije dobilo nikakvu zvaničnu obavijest od premijera Nermina Nikšića o zahtjevu za smjenu uprave „Autocesta“.

Obustava radova i milionski gubici

Podsjetimo, EBRD i EIB su obustavili isplate tranši kredita nakon što je Ured evropskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo istragu protiv uprave „Autocesta“ zbog sumnje na korupciju i netransparentno trošenje novca iz evropskih fondova. Zbog nagomilanih dugovanja i nemogućnosti plaćanja, radovi su već duže vrijeme obustavljeni na pojedinim dionicama. Turska kompanija „Cengiz“ zvanično je 21. marta obavijestila upravu da obustavlja sve radove na poddionici Medakovo – Ozimice.

"Uprkos kooperativnosti izvođača i dvjema odgodama, investitor nije izvršio dospjela plaćanja do danas. Bez izvršenja navedenih uplata, izvođač nije u mogućnosti nastaviti izvođenje radova. Shodno tome, izvođač ovim putem obavještava da suspenzija stupa na snagu s danom 21. marta 2026. godine", navodi se u dopisu koji je predstavnik „Cengiza“ uputio upravi „Autocesta“.

Obustavljeni radovi na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

Uprkos najavama premijera Nermina Nikšića da će dugovanja biti uplaćena, to se još nije desilo. Kreditori su ponovili da od novih uplata neće biti ništa dok se uprava ne promijeni. U međuvremenu, zbog zastoja u realizaciji projekata i kašnjenja obaveza, država svakodnevno plaća ogromne troškove po osnovu penala, zateznih kamata i naknada za neaktivirana sredstva, koji iznose čak 90.000 evra dnevno!

Premijer Nikšić, koji nije prisustvovao sastanku, ranije je izjavio da međunarodne finansijske institucije nemaju pravo tražiti smjenu rukovodstva „Autocesta“.

"Niti oni mogu, niti imaju pravo tražiti smjene. Oni mogu tražiti da razmotrimo situaciju, ali da bi nekoga smjenjivali, morate imati dokaze. U suprotnom ulazite u procese gdje vas ljudi tuže", poručio je tada Nikšić.

