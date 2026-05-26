Horor u Njemačkoj: Migrant u toaletu škole zlostavljao djevojčicu

26.05.2026 07:23

Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Foto: Pexels/Sam Pineda

Avganistanski migrant uhapšen je pod sumnjom da je seksualno zlostavljao jedanaestogodišnju djevojčicu, prijeteći joj nožem u toaletu škole za djecu s posebnim potrebama u njemačkom gradu Koblencu.

Djevojčica, čiji je identitet skriven i koju njemački mediji nazivaju Samira, učenica je škole „Hans Culiger“. Napadnuta je 28. aprila kada je nakratko napustila učionicu kako bi otišla do toaleta, gdje ju je dočekao muškarac s pomagačem, piše „Bild“.

"Djevojčica mi je ispričala da je jedan od dvojice mladića tokom napada skinuo pantalone. U incidentu je korišćen i nož", izjavio je porodični advokat Bilal Čolak.

Porodica slučaj prijavila nakon nekoliko dana

Prestrašena djevojčica povjerila se sestri o događaju tek nekoliko dana kasnije, nakon čega je porodica odmah podnijela prijavu policiji. Osumnjičeni, nezaposleni Nasar S. (20), uhapšen je i od 5. maja nalazi se u istražnom zatvoru.

Prema pisanju „Bilda“, Samirine drugarice izjavile su da su na dan napada u školskom dvorištu primijetile dvojicu znatno starijih muškaraca. Jedna školska drugarica rekla je da se žrtva tokom nastave zadržala u kupaonici otprilike 20 minuta. Državno tužilaštvo u Koblencu potvrdilo je da je „u toku istraga vezana uz mogućeg pomagača“.

Zabrinuti roditelji iz tog područja tvrde da su obojica muškaraca u komšiluku poznati kao izgrednici i da su im posebna meta mlade djevojke.

Škola uvela vanredne mjere

Evelin Dziendziol, portparolka Uprave za nadzor i usluge (ADD) u Triru, koja je nadležna za škole, izjavila je:

"Škola je osnovala krizni tim. U njemu su, uz direktora, i školski socijalni radnici, savjetnici, prosvjetni inspektori, školska uprava, služba za školsku psihologiju i predstavnici policije."

Poslije incidenta, na ulazu u školu „Hans Culiger“ izvedene su strukturne promjene, a veći broj odraslih zadužen je za nadzor djece tokom odmora. Već je postavljen i interkom sistem s video-funkcijom.

Prema pisanju „Bilda“, Nasar S. optužen je i za zlostavljanje još jedne djevojčice.

"Tačno je da je protiv optuženog podnijeta još jedna krivična prijava zbog sumnje na seksualni delikt", izjavila je viša državna tužiteljka iz Koblenca, Kirsten Mitaš.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

