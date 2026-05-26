Horor u Njemačkoj: Migrant u toaletu škole zlostavljao djevojčicu

Avganistanski migrant uhapšen je pod sumnjom da je seksualno zlostavljao jedanaestogodišnju djevojčicu, prijeteći joj nožem u toaletu škole za djecu s posebnim potrebama u njemačkom gradu Koblencu.

Djevojčica, čiji je identitet skriven i koju njemački mediji nazivaju Samira, učenica je škole „Hans Culiger“. Napadnuta je 28. aprila kada je nakratko napustila učionicu kako bi otišla do toaleta, gdje ju je dočekao muškarac s pomagačem, piše „Bild“.

"Djevojčica mi je ispričala da je jedan od dvojice mladića tokom napada skinuo pantalone. U incidentu je korišćen i nož", izjavio je porodični advokat Bilal Čolak.

Porodica slučaj prijavila nakon nekoliko dana

Prestrašena djevojčica povjerila se sestri o događaju tek nekoliko dana kasnije, nakon čega je porodica odmah podnijela prijavu policiji. Osumnjičeni, nezaposleni Nasar S. (20), uhapšen je i od 5. maja nalazi se u istražnom zatvoru.

Prema pisanju „Bilda“, Samirine drugarice izjavile su da su na dan napada u školskom dvorištu primijetile dvojicu znatno starijih muškaraca. Jedna školska drugarica rekla je da se žrtva tokom nastave zadržala u kupaonici otprilike 20 minuta. Državno tužilaštvo u Koblencu potvrdilo je da je „u toku istraga vezana uz mogućeg pomagača“.

Zabrinuti roditelji iz tog područja tvrde da su obojica muškaraca u komšiluku poznati kao izgrednici i da su im posebna meta mlade djevojke.

Škola uvela vanredne mjere

Evelin Dziendziol, portparolka Uprave za nadzor i usluge (ADD) u Triru, koja je nadležna za škole, izjavila je:

"Škola je osnovala krizni tim. U njemu su, uz direktora, i školski socijalni radnici, savjetnici, prosvjetni inspektori, školska uprava, služba za školsku psihologiju i predstavnici policije."

Poslije incidenta, na ulazu u školu „Hans Culiger“ izvedene su strukturne promjene, a veći broj odraslih zadužen je za nadzor djece tokom odmora. Već je postavljen i interkom sistem s video-funkcijom.

Prema pisanju „Bilda“, Nasar S. optužen je i za zlostavljanje još jedne djevojčice.

"Tačno je da je protiv optuženog podnijeta još jedna krivična prijava zbog sumnje na seksualni delikt", izjavila je viša državna tužiteljka iz Koblenca, Kirsten Mitaš.

