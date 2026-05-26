Logo
Large banner

Dodik i Budimir doputovali u Moskvu na Međunarodni forum o bezbjednosti

Autor:

ATV
26.05.2026 07:55

Komentari:

1
Москва, Русија
Foto: ATV

Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, doputovala je u Moskvu, gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti.

Prema programu Foruma, planirano je da Dodik u četvrtak, 28. maja, govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti, o temi "Izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".

Ратко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: General i dalje veoma loše

Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.

Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na Forumu koji će trajati tri dana.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Željko Budimir

Moskva

Rusija

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Коридор 5Ц

BiH

Ultimatum Evrope: Autoceste FBiH moraju smijeniti upravu ili nema novca za puteve

53 min

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Dvoje maloljetnika teško povrijeđeno prilikom pada sa motocikla

1 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Svijet

Netanjahu: Izraelskoj vojsci naloženo da pojača napade na Hezbolah

1 h

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Svijet

Horor u Njemačkoj: Migrant u toaletu škole zlostavljao djevojčicu

1 h

0

Više iz rubrike

Ратко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: General i dalje veoma loše

57 min

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

U Moskvi Međunarodni forum o bezbjednosti, učestvuje Dodik

1 h

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Danas u NSRS glasanje o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a

1 h

0
Обрадовић: Прошле године 129 страдалих у саобраћајним несрећама

Republika Srpska

Obradović: Prošle godine 129 stradalih u saobraćajnim nesrećama

13 h

1

  • Najnovije

08

41

Misterija u Mladenovcu: Dječak pronađen bez svijesti pored bicikla

08

39

Napitak koji se pije na prazan stomak: Čisti organizam od parazita i smanjuje apetit

08

30

Prvi slučajevi ebole u Italiji? Aktivirani hitni protokoli

08

28

Tramp: Iranski uranijum se mora prebaciti u Ameriku ili uništiti

08

28

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje: Pogledajte spisak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner