Dodik i Budimir doputovali u Moskvu na Međunarodni forum o bezbjednosti

Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, doputovala je u Moskvu, gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti.

Prema programu Foruma, planirano je da Dodik u četvrtak, 28. maja, govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti, o temi "Izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".

Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.

Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na Forumu koji će trajati tri dana.

(SRNA)