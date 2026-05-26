Prvi slučajevi ebole u Italiji? Aktivirani hitni protokoli

Na sjeveru Italije, u pokrajini Lombardiji, podignuta je zdravstvena uzbuna zbog dva sumnjiva slučaja ebole u pokrajini Komo.

Riječ je o ženi i muškarcu koji su se prije nešto više od jednog dana vratili iz Ugande, gdje su oko tri mjeseca boravili kao humanitarni radnici.

Oboje su razvili simptome koji odgovaraju virusu ebole te su hitno prebačeni u specijaliziranu bolnicu „Sako“ u Milanu, gdje se čekaju rezultati testiranja.

Pacijenti, žena iz Lurate Kačivija i muškarac iz Bulgarograsa, imaju visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i crijevne tegobe. Smješteni su u bolnicu „Sako“, ustanovu specijaliziranu za upravljanje visokorizičnim zaraznim bolestima, gdje se provode testovi prema nacionalnim i međunarodnim protokolima.

Regionalni ministar za socijalnu skrb Lombardije, Gvido Bertolaso, potvrdio je da su aktivirani hitni postupci, no istaknuo je da službene potvrde o prisutnosti virusa još nema.

"Još uvijek nema sigurnosti da je ovo ebola", izjavio je Bertolaso na konferenciji za medije, dodavši kako se nadaju da će rezultati dijagnostičkih testova biti negativni.

Liječnici sumnjaju na malariju

Prema riječima regionalnog ministra, dvoje pacijenata dolazi iz područja Ugande u blizini granica s Demokratskom Republikom Kongo i Ruandom, regija koje se trenutno prate zbog porasta broja slučajeva ebole. Liječnici ipak smatraju da je vjerovatnija dijagnoza malarije, a u slučaju tridesetogodišnje žene moguće i cerebralne malarije, zbog čega bi mogla biti primljena na odjel intenzivne njege.

Žena je navodno razvila teže simptome, uključujući vrlo visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Klinička slika je blaža kod tridesetjednogodišnjeg muškarca, koji ima temperaturu oko 38°C i probavne smetnje. Zbog područja iz kojeg su doputovali, zdravstvene vlasti su odmah aktivirale protokole za nadzor sumnjivih slučajeva ebole, a ostalih pet članova njihovih porodica pod zdravstvenim je nadzorom.

Ministarstvo: Rizik je nizak

Italijansko ministarstvo zdravstva u službenom je saopštenju naglasilo da rizik od ebole u Italiji ostaje vrlo nizak te su potvrdili da je nacionalni sistem za pripravnost i odgovor na zarazne bolesti u potpunosti operativan. Kontinuirano se prati situacija u uskoj saradnji s regionalnim vlastima Lombardije, Visokim institutom za zdravstvo te bolnicama „Sako“ u Milanu i „Spalancani“ u Rimu.

Bertolaso je kritikovao preuranjeno širenje informacija o slučaju, naglasivši da su pokrenuti postupci bili tek mjere opreza, dok je gradonačelnica Lurate Kačivija, Serena Arigi, obavijestila stanovnike da su aktivirani svi potrebni zdravstveni protokoli, prenosi Dnevnik.hr.