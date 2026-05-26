Sjeverna Koreja ispalila neidentifikovani projektil

Sjeverna Koreja danas je ispalila najmanje jedan neidentifikovani projektil prema Žutom moru, saopštila je južnokorejska vojska.

Združeni generalštab Južne Koreje je naveo da analizira detalje lansiranja, prenosi Jonhap i dodaje da dalji detalji još nisu dostupni.

Ako se potvrdi da je u pitanju lansiranje rakete, to bi bilo prvo od 19. aprila, kada je Sjeverna Koreja testirala nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, za koje je navedeno da su bile opremljene kasetnim bombama, navodi Rojters.

Početkom aprila, Pjongjang je takođe saopštio da je testirao novu bojevu glavu kasetne bombe na balističkoj raketi i elektromagnetno oružje, u potezu za koji su analitičari rekli da je dio napora da se pokaže sposobnost Sjevera da vodi moderni rat.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un rekao je u martu da je status njegove zemlje kao države sa nuklearnim oružjem nepovratan i da je proširenje "samoodbrambenog nuklearnog odvraćanja" od suštinskog značaja za nacionalnu bezbjednost.

(Tanjug)

