Logo
Large banner

Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

Izvor:

SRNA

25.05.2026 23:03

Komentari:

0
Нападнуто више од 70 локација Хезболаха

Izraelske odbrambene snage /IDF/ saopštile su da su u protekla 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbolaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir.

U saopštenju je navedeno da je Vojska koristila više od 85 komada municije za gađanje lokacija, koje je "Hezbolah koristio za unapređenje terorističkih napada na trupe IDF-a i izraelske civile".

Vojska je dodala da su vazduhoplovne snage napale i ubile operativce Hezbolaha koji su vozili motocikle u oblasti gdje izraelski vojnici djeluju na jugu Libana, prenose izraelski mediji.

Ranije je vojska saopštila da je pokrenula udare na Tir, dolinu Beka i druga područja na jugu Libana.

Udari su uslijedili nakon što je Hezbolah nedavno pojačao napade dronovima na sjeverni dio Izraela.

Podijeli:

Tagovi :

Hezbolah

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Француска под топлотним таласом

Svijet

Francuska pod toplotnim talasom

1 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Svijet

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

2 h

0
ИДФ покренуо нове ударе на Хезболах

Svijet

IDF pokrenuo nove udare na Hezbolah

3 h

0
Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

Svijet

Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

3 h

0

  • Najnovije

23

03

Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

22

44

Francuska pod toplotnim talasom

22

29

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

22

23

Horor u Zenici: Auto bez vozača pokosio žene i d‌jecu na trotoaru

22

20

U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner