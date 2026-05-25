Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage /IDF/ saopštile su da su u protekla 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbolaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir.

U saopštenju je navedeno da je Vojska koristila više od 85 komada municije za gađanje lokacija, koje je "Hezbolah koristio za unapređenje terorističkih napada na trupe IDF-a i izraelske civile".

Vojska je dodala da su vazduhoplovne snage napale i ubile operativce Hezbolaha koji su vozili motocikle u oblasti gdje izraelski vojnici djeluju na jugu Libana, prenose izraelski mediji.

Ranije je vojska saopštila da je pokrenula udare na Tir, dolinu Beka i druga područja na jugu Libana.

Udari su uslijedili nakon što je Hezbolah nedavno pojačao napade dronovima na sjeverni dio Izraela.