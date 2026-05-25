Francuska pod toplotnim talasom

25.05.2026 22:44

Француска под топлотним таласом
Više od 300 temperaturnih rekorda za maj mjesec u Francuskoj danas je oboreno, a najviša temperatura zabilježena je u mjestu Sor-Osegor, gdje je izmjereno 36,9 stepeni Celzijusa, što je izjednačenje rekorda iz 1996. godine, javlja BFM TV.

Među najizraženijim slučajevima navodi se Romoranten u departmanu Loar i Šer, gde je izmjereno 33,8 stepeni, što predstavlja najvišu majsku temperaturu u posljednjih 105 godina merenja.

Na lokaciji Kap de la Ev zabilježen je rekord od 32,4 stepena u 135 godina dugoj istoriji mjerenja, dok su u više gradova na jugozapadu i zapadu Francuske temperature prelazile 35 stepeni.

U međuvremenu, francuski premijer Sebastijan Lekorni najavio je za četvrtak sastanak međuministarskog kriznog štaba, na kojem će biti razmotrena pripremljenost državnih službi za aktuelni toplotni talas, uključujući zaštitu stanovništva, stanje vodnih resursa i rizik od požara.

Na sastanku će učestvovati ministri unutrašnjih poslova, zdravlja, pravde, ekologije, obrazovanja i lokalne samouprave.

Ministarka zdravlja Francuske Stefani Riš upozorila je da su u periodima ekstremnih vrućina neophodni oprez i odgovorno ponašanje, navodeći da su nedavni smrtni slučajevi tokom sportskih aktivnosti dodatni alarm.

Ona je apelovala na građane da primjenjuju osnovne mjere zaštite, uključujući hidrataciju i prilagođavanje fizičkih aktivnosti vremenskim uslovima.

Kako je ranije saopštila francuska meteorološka služba Meteo Francs, Francusku je pogodio najraniji toplotni talas u više od jednog vijeka, sa temperaturama i do 15 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, dok je departman Finister prvi put od uspostavljanja sistema upozorenja 2004. godine stavljen u žuti stepen pripravnosti zbog vrućina tokom maja.

Upozorenje je, kako piše Figaro, prošireno na 18 departmana na zapadu Francuske i području Pariza, dok je osam departmana danas pod narandžastim meteo-alarmom zbog ekstremnih temperatura.

Prema navodima Meteo Fransa, toplotni talas nastupa kada prosječna temperatura na nivou države tokom tri dana iznosi najmanje 23,4 stepena Celzijusa, uz najmanje jedan dan sa temperaturom od 25,3 stepena ili više.

Meteorolog televizijske mreže Šen meteo, Siril Vest izjavio je da je riječ o "najranijem toplotnom talasu ikada zabilježenom u više od jednog vijeka".

On je objasnio da je uzrok aktuelnog talasa vrelog vazduha prodor toplog vazduha iz Sahare preko Mediterana ka Evropi, gdje ga zadržava snažan anticiklon iznad zemalja Beneluksa i Sjevernog mora.

Stručnjaci upozoravaju da su sve učestaliji i intenzivniji toplotni talasi direktna posljedica globalnog zagrijevanja.

Aktuelna "toplotna kupola" nad Evropom, prema procjenama meteorologa, mogla bi da se zadrži najmanje do narednog vikenda.

