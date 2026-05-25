Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

25.05.2026 20:43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum izmjesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu, navode Al Arabija i Al Hadat pozivajući se na izvore, dodajući da Teheran traži garancije Pekinga prije postizanja eventualnog sporazuma sa SAD.

Prema navodima izvora, Iran insistira da Kina ima ulogu garanta u svakom mogućem dogovoru između Vašingtona i Teherana.

Izvori su takođe naveli da bi komandant pakistanske vojske Asim Munir mogao da otputuje u Dohu u okviru diplomatskih aktivnosti povezanih sa pregovorima.

Kineski predsjednik Si Đinping sastao se prethodno u Pekingu sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom, u trenutku nastavka diplomatskih napora usmjerenih na okončanje rata u Iranu, prenijeli su kineski državni mediji.

Kineska novinska agencija Sinhua navela je da je Šarif prethodno razgovarao i sa kineskim premijerom Li Ćijangom, drugim najvišim državnim zvaničnikom Kine.

Izvori Al Arabije i Al Hadata tvrde da je Asim Munir prisustvovao sastanku pakistanske delegacije sa kineskim premijerom i da Islamabad snažno podržava uključivanje Pekinga kao garanta eventualnog sporazuma između SAD i Irana.

Pakistanska državna televizija prenijela je da je Munir, koji se navodi kao glavni pregovarač u razgovorima između Vašingtona i Teherana, doputovao u Kinu zajedno sa premijerom Šehbazom Šarifom radi susreta sa kineskim diplomatama.

