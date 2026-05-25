Janković: Građevinska konferencija prilika za razmjenu znanja

Konferencija u oblasti građevinarstva, koja će sredinom juna biti održana u Trebinju, predstavlja značajan događaj za cijeli sektor, te priliku za razmjenu znanja i unapređenje postojećih standarda u toj oblasti, izjavio je vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je naglasio da će "Putevi Republike Srpske" učestvovati u radu konferencije, jer su prepoznate teme koje se odnose na savremene izazove u građevinarstvu i potrebu usklađivanja sa novim tehnološkim rješenjima.

"Savremeno građevinarstvo mora da ide u korak sa vremenom. Vremenske prilike su se značajno promijenile u posljednjih nekoliko decenija, a postojeći propisi, kako domaći tako i evropski, u velikoj mjeri su zastarjeli. Zato je neophodno njihovo prilagođavanje i primjena novih materijala", naveo je Janković.

On je istakao da će jedna od ključnih tema konferencije biti upravo primjena novih materijala i unapređenje otpornosti građevinskih konstrukcija na klimatske promjene i povećano saobraćajno opterećenje.

"Očekujemo kvalitetnu razmjenu iskustava i novih saznanja, kako bi se ona mogla primijeniti u praksi i doprinijeti izgradnji sigurnije i dugotrajnije infrastrukture", rekao je Janković.

Konferencija u Trebinju okupiće stručnjake, predstavnike institucija i kompanija iz oblasti građevinarstva i infrastrukture.