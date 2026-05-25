Kada počinje i koliko traje Petrovski post 2026

Petrovski (Apostolski) post ove, 2026. godine, počinje u ponedeljak, 8. juna, a završava se na Petrovdan, u subotu, 11. jula. Po strogosti je sličan Božićnom postu.

Početak: 8. jun 2026. godine (prvi ponedjeljak nakon Duhova)

Završetak: 11. jul 2026. godine (Petrovdan)

Početak posta je pokretan i zavisi od datuma Vaskrsa, dok je kraj uvijek fiksiran – na Petrovdan.

Pravila ishrane tokom posta

Tokom Petrovskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, bijelog mrsa i jaja. Način posta raspoređen je po danima:

Ponedjeljak, srijeda i petak – post na vodi

Utorak i četvrtak – post na ulju

Subota i nedjelja – dozvoljena je riba, kao i ulje i vino

Posebna pravila:

Dan uoči Petrovdana posti se strogo (na vodi), osim ako pada u subotu ili nedjelju

Na praznik Rođenja Svetog Jovana Krstitelja dozvoljena je riba, čak i ako pada u srijedu ili petak

Ako Petrovdan padne u srijedu ili petak, tog dana se ne mrsi, već se jede riba, ulje i vino

Šta je suština posta

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, suština posta nije samo u uzdržavanju od mrsne hrane, već i u duhovnom pročišćenju. To podrazumijeva uzdržavanje od loših misli, riječi i djela, kao i posvećenost molitvi i dobročinstvu.

Zašto se naziva Apostolski post

Petrovski post nosi naziv i Apostolski, jer se završava praznikom svetih apostola Petra i Pavla. Njegovo trajanje varira svake godine – može trajati najkraće nedjelju i jedan dan, a najduže do šest nedjelja, u zavisnosti od datuma Vaskrsa, piše Glas Srpske

Ovaj post predstavlja važan period duhovne pripreme za jedan od značajnih praznika u pravoslavlju, podsjećajući vjernike na značaj umjerenosti, vjere i unutrašnjeg mira.