Napravite kokos kolač s piškotama koji se ne peče: Lagan, kremast i savršen za svaku priliku

Ako ste ljubitelji kokosa i jednostavnih kolača, svakako isprobajte ovaj recept. Spoj kokosa, nježne kreme i mekanih piškota idealan je kada želite nešto fino bez puno komplikacije.

Ovaj desert uspijeva baš svima jer ga nije potrebno peći.

Sastojci:

- 800 grama piškota

- jedan litar mlijeka + dodatno mlijeko za umakanje piškota

- 100 grama kokosa

- tri vrećice pudinga od vanilije

- 100 grama margarina ili maslaca

- 100 grama bijele čokolade

- osam kašika šećera

- jedna kašika šećera u prahu

- 200 grama mlijeka u prahu

Priprema:

Prvo, pomiješajte puding iz vrećice sa šećerom pa dodajte 200 mililitara mlijeka. Promiješajte tako da ne ostanu grudvice. Ostatak mlijeka sipajte u šerpu i kuhajte na laganoj vatri. Kada mlijeko prokuha, sklonite ga s ringle i dodajte smjesu od pudinga.

Vratite šerpu na ringlu i nastavite kuhati dok se smjesa ne zgusne. Nakon toga, sklonite s ringle i dodajte mlijeko u prahu i čokoladu. Kada se sve istopi, dodajte kokos.

Kremu ostavite da se ohladi, ali je pokrijte plastičnom folijom kako se ne bi stvorila korica na vrhu. Dok se krema hladi, umutite maslac i šećer u prahu pa smjesi postepeno dodajte ohlađenu smjesu od pudinga. Sve dobro umutite.

U pleh redajte piškote koje ste prethodno umočili u mlijeko. Rasporedite pola kreme pa poredajte ostatak piškota. Na kraju dodajte ostatak kreme. Nakon što ga ohladite, kolač možete dodatno obogatiti šlagom.