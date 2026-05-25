Napravite kokos kolač s piškotama koji se ne peče: Lagan, kremast i savršen za svaku priliku

25.05.2026 15:53

кокос колач рецепт десерт
Foto: YouTube/printscreen

Ako ste ljubitelji kokosa i jednostavnih kolača, svakako isprobajte ovaj recept. Spoj kokosa, nježne kreme i mekanih piškota idealan je kada želite nešto fino bez puno komplikacije.

Ovaj desert uspijeva baš svima jer ga nije potrebno peći.

Sastojci:

- 800 grama piškota

- jedan litar mlijeka + dodatno mlijeko za umakanje piškota

- 100 grama kokosa

- tri vrećice pudinga od vanilije

- 100 grama margarina ili maslaca

- 100 grama bijele čokolade

- osam kašika šećera

- jedna kašika šećera u prahu

- 200 grama mlijeka u prahu

Priprema:

Prvo, pomiješajte puding iz vrećice sa šećerom pa dodajte 200 mililitara mlijeka. Promiješajte tako da ne ostanu grudvice. Ostatak mlijeka sipajte u šerpu i kuhajte na laganoj vatri. Kada mlijeko prokuha, sklonite ga s ringle i dodajte smjesu od pudinga.

Vratite šerpu na ringlu i nastavite kuhati dok se smjesa ne zgusne. Nakon toga, sklonite s ringle i dodajte mlijeko u prahu i čokoladu. Kada se sve istopi, dodajte kokos, piše Kliks

Kremu ostavite da se ohladi, ali je pokrijte plastičnom folijom kako se ne bi stvorila korica na vrhu. Dok se krema hladi, umutite maslac i šećer u prahu pa smjesi postepeno dodajte ohlađenu smjesu od pudinga. Sve dobro umutite.

U pleh redajte piškote koje ste prethodno umočili u mlijeko. Rasporedite pola kreme pa poredajte ostatak piškota. Na kraju dodajte ostatak kreme. Nakon što ga ohladite, kolač možete dodatno obogatiti šlagom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

