„Digital Trends in Business“ - m:tel dio događaja u organizaciji AmCham BiH

25.05.2026 15:07

Foto: m:tel PR

Razvoj digitalne infrastrukture i jačanje kompetencija ključne su teme koje su obilježile događaj „Digital Trends in Business“, održan u organizaciji AmCham BiH u Banjaluci. Događaj je okupio predstavnike poslovne zajednice, IT sektora i kompanija koje aktivno rade na razvoju i primjeni savremenih digitalnih rješenja.

U fokusu diskusija bili su razvoj digitalne infrastrukture i jačanje digitalnih kapaciteta obrazovnog sistema, uz poseban naglasak na značaj ljudskog faktora i razvoja digitalnih kompetencija kao temelja digitalne transformacije.

Istaknuto je da digitalna transformacija danas podrazumijeva mnogo više od same tehnologije, te da su znanje, prilagodljivost i kontinuirano ulaganje u razvoj ljudi ključni za uspješan razvoj savremenog društva.

U okviru panela „Digitalna infrastruktura i obrazovanje budućnosti“, predstavnik kompanije m:tel Goran Đukanović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje strategijom, programima i projektima, govorio je o značaju razvoja telekomunikacione infrastrukture za razvoj digitalnog društva, privrede i modernizaciju obrazovanja.

Događaj „Digital Trends in Business“ još jednom je potvrdio značaj saradnje poslovne zajednice, tehnološkog sektora i obrazovnih institucija u izgradnji održivog digitalnog ekosistema.

Kompanija m:tel nastavlja da aktivno učestvuje u stručnim konferencijama i inicijativama koje promovišu digitalni razvoj, savremene tehnologije i unapređenje digitalnog društva u Bosni i Hercegovini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

