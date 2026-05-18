Otvorene prijave za m:tel Ljetnu akademiju 2026: Praksa za studente IKT usmjerenja

Kompanija m:tel otvorila je poziv za prijave na program stručne prakse „Ljetna akademija 2026“, koji će biti održan tokom avgusta 2026. godine.

Program je namijenjen studentima tehničkih i IT usmjerenja koji žele da steknu praktično iskustvo kroz rad na stvarnim IT projektima, unaprijede svoja znanja i upoznaju se sa radom u profesionalnom poslovnom okruženju.

Pravo prijave imaju studenti sljedećih fakulteta: ETF Banjaluka, ETF Istočno Sarajevo, FET Tuzla, PMF Banjaluka i FTN Novi Sad.

Tokom Ljetne akademije učesnici će raditi u manjim timovima uz podršku mentora iz kompanije, kroz praktične zadatke i projekte iz savremenih tehnoloških oblasti.

Fokus programa je na sticanju praktičnih iskustava i upoznavanju načina rada u profesionalnom IT okruženju, uz poseban akcenat na timskom radu i saradnji sa drugim timovima, čime se podstiče razmjena znanja i stiče šira slika o funkcionisanju savremenih IT sistema.

Prijave za „Ljetnu akademiju 2026“ otvorene su do 18. juna 2026. godine, a sve dodatne informacije o oblastima prakse, uslovima prijave i načinu apliciranja dostupne su na adresi: www.mtel.ba/praksa.

Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave i kroz praksu steknu nova znanja i iskustva značajna za budući profesionalni razvoj u IT sektoru.