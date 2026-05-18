Prijete razorne superćelijske oluje: U opasnosti 50 miliona ljudi

18.05.2026 15:48

Foto: Pexels

Centralne dijelove SAD-a danas i sutra očekuju veoma snažne olujne nepogode i ogromna opasnost od tornada.

Od Kanzasa do jugoistočne Nebraske očekuje se veoma opasna vremenska situacija. U ovom dijelu Sjedinjenih Američkih Država mogu se razviti snažne superćelijske oluje koje donose veliki grad, orkanske udare vetra i razorne tornade.

Superćelijskke oluje predstavljaju dugotrajne i rotirajuće grmljavinske sisteme sa izrazito snažnim uzlaznim strujama vazduha. Upravo takvi uslovi povećavaju mogućnost nastanka jakih tornada i ekstremnih vremenskih nepogoda.

Meteorološku situaciju dodatno komplikuje sudar toplog i vlažnog vazduha koji sa Meksičkog zaliva prodire daleko ka sjeveru i hladnijeg vazduha koji stiže sa sjeverozapada zemlje. Ova kombinacija stvara idealne uslove za razvoj intenzivnih oluja.

Pored tornada, stanovništvu prijete i obilne padavine, lokalne poplave, kao i veoma snažni udari vetra koji mogu izazvati materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. Nestabilno vreme moglo da potraje najmanje do srijede.

Dok centralni i istočni dijelovi SAD očekuju snažne grmljavinske oluje, u području Stenovitih planina hladan vazduh doneće i snijeg u višim predjelima, a na udaru snijega i skoro zimskih temperatura najviše će se naći savezna država Kolorado.

Danas i sutra očekuje se i ogromna temperaturna razlika na malom prostoru.

Opasne grmljavinske nepogode i opasnost od tornada, uz obilne pljuskove očekuju se i u oblasti Velikih jezera, a nepogode neće zaobići ni Čikago, niti Milvoki.

Procjenjuje se da će više od 50 miliona ljudi biti u potencijalnoj opasnosti od opasnih vremenskih pojava.

Nadležne službe pozvale su građane da prate upozorenja i budu spremni na moguće vanredne vremenske uslove, prenosi Telegraf.

