Lavrov: Brisel ne dozvoljava rješavanje sukoba u Ukrajini

EU ne želi da dozvoli provođenje američkih planova za rješavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Evropski radikali, neoliberali i neonacisti, iskreno govoreći, zajedno sa režimom /ukrajinskog predsjednika Vladimira/ Zelenskog, u poziciji su da spriječe provođenje planova za nagodbu koje formulišu SAD", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

On je istakao da Rusija nije vidjela nove prijedloge u vezi sa rješavanjem sukoba između Irana i SAD.

"Čitao sam da se takva vrsta prepiske odvija između SAD i Irana preko pakistanskih posrednika ili nekih drugih kanala. Ne mogu da potvrdim istinitost te informacije. Nismo vidjeli bilo kakve predloge. Ne pokušavamo da se uvučemo u taj pregovarački proces. Želimo mu uspjeh", naveo je šef ruske diplomatije, prenosi Srna.

Lavrov je dodao da će Rusija podržati sva rješenja oko kojih se dogovore SAD i Iran.