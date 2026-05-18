Kremlj otkriva: Šta Rusija očekuje od Putinove posjete Kini

"Ne bih želio da govorim unapred. Moj kolega (Jurij) Ušakov će danas održati brifing i govoriće o našim očekivanjima. Ali mogu reći da imamo najozbiljnija očekivanja", odgovorio je Peskov novinarima na pitanje o predstojećoj posjeti.

U ruskoj delegaciji biće potpredsjednici vlade, mnogi ministri, rukovodioci kompanija, kako državnih kompanija, tako i privatnih koje posluju u Kini.

"Razvijamo naše nezavisne, veoma, veoma višestrane odnose sa Narodnom Republikom Kinom, koje mi i naši kineski prijatelji nazivamo privilegovanim, posebnim strateškim partnerstvom", rekao je Peskov novinarima.

Peskov je napomenuo da je planirano da se tokom posjete pokrenu sva ekonomska pitanja vezana za rusko-kineske odnose, "kao što se dešava svaki put kada lideri razgovaraju", rekao je Peskov. Prema njegovim riječima, svaki kontakt između dva šefa država doprinosi stvaranju "novog, dodatnog podsticaja za dalji razvoj i proširenje odnosa".

"Odnosi (Rusije i Kine) su zaista višestrani, i pored direktne trgovinske i ekonomske saradnje, aktivno razvijamo naš dijalog u oblasti obrazovanja. Uzgred, biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u obrazovanju, medicini i kulturi — drugim riječima, u svim mogućim oblastima", rekao je Peskov, a prenosi RT Balkan.

Prema njegovim riječima, ruski predsjednik je danas zauzet pripremama za svoju zvaničnu posjetu Narodnoj Republici Kini. Vladimir Putin će boraviti u zvaničnoj posjeti Kini 19. i 20. maja.