Olga Pantić mobingovala radnicu, potvrđena presuda protiv bijeljinskog Tužilaštva

Radi se o prvoj pravosnažnoj presudi za mobing protiv rukovodica jedne pravosudne insitucije u BiH.

Presuda je donesena po tužbi sekretara OJT Bijeljina Danke Prodanović koja je, kako se navodi u presudi, od juna 2022. do 1. marta 2024. godine, trpila uznemiravanje na radu od strane glavnog tužioca Olge Pantić, kao pretpostavljene.

Javna omalovažavanja, poniženja i progon

”Prodanovićeva je bila izložena svakodnevnim pritiscima, javnim omalovažavanjima, poniženjima pred drugim zaposlenim, neopravdanom nametanju dodatnih poslova i obaveza, neosnovanom disciplinskom progonu i kažnjavanju, nezakonitom udaljenju s posla, te neosnovanom krivičnom progonu što je za nju prouzrokovalo nepodnošljive uslove rada, ponižavajuće i uvrednjivo radno okruženje i strah od gubitka posla. Usljed toga je došlo do povrede njenog dostojanstva kao radnika, ličnog i profesionalnog integriteta, a posebno do narušavanja njenog psihičkog i fizičkog zdravlja”, navodi se u presudi Osnovnog suda u Bijeljini, koju je potvrdio Okružni sud.

Tužilaštvo mora da plati više od 18.000 KM

Zbog ponašanja Pantićeve, Republika Srpska, odnosno OJT Bijeljina dužna je da Prodanovićevoj na ime nematerijalne štete isplati 11.550 KM. Na ime pretrpljenog straha 4.050 KM, na ime duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti 5.000 KM, te 2.500 KM na ime duševnih bolova zbog umanjenja opšte životne aktivnosti. Bijeljinsko tužilaštvo dužno je i da isplati naknadu za nastalu materijalnu štetu zbog umanjenja plate, te troškove postupka u iznosu od 7.300 KM.

BiH Podignuta disciplinska tužba protiv Olge Pantić, glavnog tužioca u Bijeljini

”Zabranjuje se OJT Bijeljina dalje vršenje bilo kakvog uznemiravanja na radu tužilje Danke Prodanović, odnosno ponavljanja radnji koje predstavljaju uznemiravanje na radu, što je tužena dužna priznati i obezbjediti izvršenje zabrane uznemiravanja, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude”, navodi se u odluci suda.

Zbog novinskih tekstova oduzimala telefone zaposlenih

U obrazloženju presude se navodi da je Pantićeva, između ostalog, vrijeđala Prodanovićevu, neosnovano je optuživala da ne zna da radi svoj posao, da ju je na sastancima javno kritikovala i omalovažavala pred drugim zaposlenima, protiv nje pokretala neosnovane disciplinske postupke, te ju neosnovano kažnjavala...

Uznemiravanje je posebno bilo izraženo u vezi sa javnim nabavkama za novu zgradu tužilaštva. Glavnoj tužiteljki nisu prijali ni tekstovi koje je na svom portalu objavljivala pokojna novinarka Zorica Kusmuk, pa je Prodanovićevu optuživala da je ona novinarki dala sporne podatke zbog čega ju je nazivala ”zlom od čovjeka”. Pantićeva je zbog pisanja Kuskmukove čak tražila od zaposlenih da predaju privatne mobilne telefone kako bi se utvrdilo ko je podatke dostavio novinarki, a dežurnoj tužiteljki je naložila da obezbjedi prisustvo krim inspektora PU Bijeljina kako bi oduzeo telefone zaposlenih.

Navodi iz tužbe potvrđeni su materijalnim dokazima, ali i iskazima više svjedoka, mahom zaposlenika OJT Bijeljina.

Pantićeva udaljenja s fukncije

Podsjetimo, Olga Pantić je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH u oktorbu 2024. godine privremeno udaljena s funkcije nakon što je protiv nje podignuta disciplinska tužba zbog više disciplinskih prekršaja.

BiH VSTS suspendovao glavnog tužioca u Bijeljini Olgu Pantić!

Tužbom Pantićeva se tereti za kršenje principa Etičkog kodeksa tužilaca koji su doveli do narušavanja ugleda i integriteta pravosuđa, nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruisanja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti i drugo. Disciplinski postupak je u toku.