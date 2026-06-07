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Željka Cvijanović: Ponosni smo

Autor:

ATV
07.06.2026 21:24

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Жељка Цвијановић
Foto: Screenshot / X

Banjaluka i Republika Srpske se ponose Borcem, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki Rukometnom klubu "Borac" 50 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 35 godina od osvajanja Kupa IHF-a.

Cvijanovićeva je navela da uspjesi Rukometnog kluba "Borac" nisu samo sportske pobjede, već dokaz da i mali narodi, zahvaljujući velikim ljudima, mogu ostaviti neizbrisiv trag u evropskoj istoriji.

"Iskrene čestitke povodom 50 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 35 godina od osvajanja Kupa IHF-a. Neka ime Borca i dalje bude simbol Banjaluke, pobjede i ponosa", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

Cvijanovićeva je prisustvovala akademiji Rukometnog kluba "Borac" koja je održana u Banskom dvoru povodom obilježavanja dva najveća uspjeha u istoriji kluba - 50. godišnjice od osvajanja titule prvaka Evrope iz 1976. godine i 35 godina od osvajanja Kupa IHf iz 1991. godine.

Predsjednik Kluba Darko Savić je istakao da je ovo jedinstven događaj za čitavu Republiku Srpsku.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

RK Borac

Banjaluka

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