Željka Cvijanović: Ponosni smo

Autor:ATV
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Banjaluka i Republika Srpske se ponose Borcem, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki Rukometnom klubu "Borac" 50 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 35 godina od osvajanja Kupa IHF-a.
Cvijanovićeva je navela da uspjesi Rukometnog kluba "Borac" nisu samo sportske pobjede, već dokaz da i mali narodi, zahvaljujući velikim ljudima, mogu ostaviti neizbrisiv trag u evropskoj istoriji.
"Iskrene čestitke povodom 50 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 35 godina od osvajanja Kupa IHF-a. Neka ime Borca i dalje bude simbol Banjaluke, pobjede i ponosa", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
Cvijanovićeva je prisustvovala akademiji Rukometnog kluba "Borac" koja je održana u Banskom dvoru povodom obilježavanja dva najveća uspjeha u istoriji kluba - 50. godišnjice od osvajanja titule prvaka Evrope iz 1976. godine i 35 godina od osvajanja Kupa IHf iz 1991. godine.
Predsjednik Kluba Darko Savić je istakao da je ovo jedinstven događaj za čitavu Republiku Srpsku.
Banjaluka se ponosi Borcem. Republika Srpska se ponosi Borcem! 🔴🔵— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 7, 2026
Uspjesi Rukometnog kluba Borac nisu samo sportske pobjede, već dokaz da i mali narodi, zahvaljujući velikim ljudima, mogu ostaviti neizbrisiv trag u evropskoj istoriji.
Iskrene čestitke povodom 50 godina od… pic.twitter.com/ybHXLI1SqL
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