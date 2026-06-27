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Netanjahu: Vjerujem da će režim u Iranu pasti

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 21:33

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je kako vjeruje da će režim u Teheranu pasti usljed nezadovoljstva građana Irana.

"U Iranu se održavaju protesti, vjerujem da će režim pasti", rekao je Netanjahu na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je Izrael ostvario velike uspjehe u posljednje vrijeme, odnosno otklonio neposrednu nuklearnu prijetnju i potisnuo prijetnju od hiljada balističkih raketa.

"Smatram da smo mnogo toga učinili u Iranu", zaključio je izraelski premijer, prenosi Srna.

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Benjamin Netanjahu

Iran

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