Netanjahu: Vjerujem da će režim u Iranu pasti

Autor:ATV redakcija
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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je kako vjeruje da će režim u Teheranu pasti usljed nezadovoljstva građana Irana.
"U Iranu se održavaju protesti, vjerujem da će režim pasti", rekao je Netanjahu na konferenciji za novinare.
On je podsjetio da je Izrael ostvario velike uspjehe u posljednje vrijeme, odnosno otklonio neposrednu nuklearnu prijetnju i potisnuo prijetnju od hiljada balističkih raketa.
"Smatram da smo mnogo toga učinili u Iranu", zaključio je izraelski premijer, prenosi Srna.
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