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Idu jedan za drugim: Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Island!

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 20:58

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Иду један за другим: Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Исланд!
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabilježen je u subotu u 20.32 časova, na Islandu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 64.404 i dužine -22.35, odnosno svega 37 kilometara od prestonice Rejkvavik.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5.1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

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Zemljotres

Island

Rejkjavik

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