Idu jedan za drugim: Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Island!

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabilježen je u subotu u 20.32 časova, na Islandu.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 64.404 i dužine -22.35, odnosno svega 37 kilometara od prestonice Rejkvavik.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5.1 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(telegraf)
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