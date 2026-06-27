Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao više od 55.000

Broj nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli dostigao je više od 55.000, objavljeno je danas na veb-sajtu za nestale osobe.

Sajt omogućava ljudima da dele detalje i poslednju lokaciju na kojoj su bili njihovi najbliži u nadi da će pomoći u akcijama potrage i spasavanja, prenose mediji.

Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.

Vlada Venecuele saopštila je danas da je u zemlju stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživelima posle razornog zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 920 ljudi, a povređeno 3.360.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u noći između srede i četvrtka.

(sputnik srbija)