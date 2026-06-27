Novi zemljotres pogodio Venecuelu

Foto: Tanjug / AP / Javier Campos

Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je sjevernu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara sjeverozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres je, prema saopštenju, bio na dubini od 10 kilometara. U noći između srijede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povrijeđeno 3.360 osoba. Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo, prenosi Tanjug. #Earthquake (#sismo) possibly felt 26 sec ago in #Venezuela. Felt it? Tell us via:

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