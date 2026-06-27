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Novi zemljotres pogodio Venecuelu

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 09:02

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Нови земљотрес погодио Венецуелу
Foto: Tanjug / AP / Javier Campos

Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je sjevernu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara sjeverozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres je, prema saopštenju, bio na dubini od 10 kilometara.

U noći između srijede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povrijeđeno 3.360 osoba.

Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo, prenosi Tanjug.

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Zemljotres

Venecuela

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