Novi zemljotres pogodio Venecuelu

Autor:ATV redakcija
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Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je sjevernu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara sjeverozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Zemljotres je, prema saopštenju, bio na dubini od 10 kilometara.
U noći između srijede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povrijeđeno 3.360 osoba.
Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo, prenosi Tanjug.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 26 sec ago in #Venezuela. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) June 26, 2026
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